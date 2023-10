Terremoto Piacenza 13 ottobre, scossa magnitudo 3.7: evacuate scuole e uffici comunali

Molte scuole di Piacenza sono state evacuate temporaneamente intorno alle 9:30 di venerdì 13 ottobre quando si è verificata la più forte (magnitudo 3.7 con epicentro a Vigolzone) delle otto lievi scosse di terremoto registrate dall’Ingv a partire dalle 7:00 nella provincia piacentina, in val Nure. Alle 7:11 era stata registrata una scossa di magnitudo 3.5.

Sciame sismico Piacenza, registrate otto scosse di terremoto

Oltre alle scuole, sempre per precauzione, sono stati evacuati anche gli uffici comunali di via Beverora e il palazzo dell’Agricoltura. Anche in questo caso i dipendenti sono successivamente ritornati regolarmente nei loro uffici. Al momento non si sono registrati né danni, né feriti, per la scossa di terremoto registrato in provincia di Piacenza ma solo tante chiamate al centralino dei vigili del fuoco per richiesta di informazioni.