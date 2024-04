Un forte terremoto di magnitudo 7.5 scuote Taiwan facendo crollare edifici e provocando uno tsunami alle 7:58 locali di mercoledì 3 aprile. Una seconda scossa, di magnitudo 6.5, è stata registrata in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km.

Taiwan sconvolto da una violenta scossa di terremoto a Taiwan: accertata una vittima, oltre 50 feriti

Un morto e oltre 50 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma. La vittima è stata schiacciata da un masso in una zona di montagna nel comune di Xiulin, nella contea di Hualien, dove è stato registrato l’epicentro del sisma. Secondo i media di Taiwan a Hualien City, nell’omonima contea, sono crollati alcuni edifici. In particolare, un’emittente locale pubblica sul suo sito l’immagine di un edificio residenziale di cinque piani gravemente danneggiato: il primo piano del palazzo è crollato mentre il resto è inclinato con un angolo di 45 gradi. Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate nelle macerie.

Crollano edifici a Hualien City, danni anche a Taipei

Nella capitale Taipei, le tegole sono cadute dagli edifici più vecchi e si registrano danni all’interno di alcuni complessi di uffici. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l’isola di 23 milioni di abitanti, così come il servizio della metropolitana a Taipei. Nella capitale però la situazione è tornata rapidamente alla normalità e le scuole sono aperte. Le autorità delle Filippine hanno avvertito la popolazione di “alte onde di tsunami” e hanno chiesto l’evacuazione delle zone costiere del Paese dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la costa orientale di Taiwan.

Lo tsunami provocato dal terremoto ha raggiunto la isole giapponesi di Yonaguni e Ishigaki

Nel frattempo l’agenzia meteorologica ha reso noto che lo tsunami provocato dal violento terremoto a Taiwan ha raggiunto le isole di Yonaguni e Ishigaki, nella prefettura giapponese di Okinawa, avvertendo inoltre della possibilità di onde alte fino a 3 metri. Le autorità locali hanno esortato le persone che si trovano in queste aree di evacuare il prima possibile verso altipiani o luoghi sicuri. Si tratta del terremoto più violento registrato negli ultimi 20 anni a Taiwan.

