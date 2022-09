Silvio Berlusconi, il regalo speciale di Marta Fascina per il compleanno: video

Ha ricevuto una sorpresa speciale in occasione del suo 86esimo compleanno. Silvio Berlusconi ha ricevuto un regalo di compleanno particolare dalla fidanzata Marta Fascina, appena rieletta alla Camera dei Deputati. In un video di 49 secondi condiviso sui profili social ha condiviso con i suoi follower quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 29 settembre.

La dedica di Marta Fascina a Silvio Berlusconi per l’86esimo compleanno

Mongolfiera con i palloncini a forma di cuore e lo striscione con dedica: ‘Ti amo’

Il cavaliere è arrivato nel giardino della Villa di Arcore in golf car al fianco della partner. Dopo aver preso in braccio l’amato cagnolino si è seduto su una panchina con l’amata. Nel frattempo una mongolfiera ha raggiunto la residenza dell’ex premier ed ha fatto volare via tanti palloncini a forma di cuore mentre Dudù abbaiava per partecipare in qualche modo all’Happy Birthday per il Cavaliere.

Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto!

Grazie a tutti per gli auguri! pic.twitter.com/M1Q08g1YLA — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 29, 2022

Berlusconi festeggia 86 anni: ‘Vedete di arrivare a quest’età in forma come sono io’

Contestualmente è apparso uno striscione su Villa San Martino: “Buon compleanno amore mio. Ti amo, Marta” con un cuore al centro. “Vedete di arrivare anche voi a quest’età in forma come sono io” – ha chiosato Silvio Berlusconi che tornerà in Senato dopo 9 anni quando venne dichiarato decaduto per effetto della Legge Severino. In mattinata aveva ricevuto gli auguri dei compagni di colazione Giorgia Meloni, premer in pectore, e Matteo Salvini.