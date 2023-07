Omicidio Michelle Causo, trovata una pistola giocattolo nella casa del 17enne: la versione del killer

Il dolore dei genitori, le lacrime del fidanzato e degli amici per l’ultimo saluto a Michelle Causo nel quartiere Primavalle di Roma mentre a pochi metri gli inquirenti effettuavano un nuovo sopralluogo nell’appartamento di via Dusmet che ha portato alla luce un nuovo elemento.

Il giallo della pistola giocattolo, l’aspirante trapper: ‘Era di Michelle, mi ha minacciato dicendo che l’avrebbe usata’

Nel bilocale dove Oliver viveva con la madre è stata rinvenuta una pistola giocattolo, una replica identica all’originale. Secondo l’aspirante trapper l’aveva portata con sé la vittima. “La pistola era di Michelle e mi ha minacciato dicendo che l’avrebbe utilizzata” – ha riferito agli inquirenti il 17enne accusato dell’omicidio facendo riferimento al presunto debito di 30 euro (ma un’amica della vittima parla di 1500 euro). Tesi tutta da verificare e si potrà far chiarezza su chi l’ha impugnata solo dopo gli accertamenti sulla finta arma.

La certezza è che al culmine della lite il minore afferrò un coltello da cucina e colpi con venti fendenti la ragazza, sfigurandola al volto. A differenza della famiglia gli investigatori sono sicuri che Oliver ha agito da solo e che ha impiegato 10 minuti per percorrere i 350 metri che separano l’abitazione di via Dusmet ai cassonetti dove è stato trovato il corpo di Michelle Causo.

Scritta minacciosa davanti all’appartamento di via Dusmet: gli inquirenti indagano

Si valuta anche la scritta minacciosa nei confronti del 17enne davanti all’ingresso di casa. Gli inquirenti stanno verificando se possa trattarsi di un atto intimidatorio da parte dei creditori per dissuaderlo a collaborare. Inoltre, come riferito da Repubblica, l’aspirante trapper avrebbe hackerato il profilo di una quindicenne del 2021 alla quale avrebbe poi chiesto delle foto per la restituzione.