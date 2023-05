Torino, il corpo dell’imprenditore Marco Conforti ritrovato nel bagagliaio dell’auto: decisiva un’App

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un imprenditore di Castagneto Po è stato ritrovato privo di vita dentro il bagagliaio della propria auto a Torino, in via Rovigo angolo Strada del Fortino, nella serata di domenica 28 maggio. Il 56enne Marco Conforti era titolare dell’autoscuola Brandizzo che ha sedi a Settimo Torinese, Brandizzo e Cavagnolo.

La moglie di Marco Conforti aveva denunciato la scomparsa il 26 maggio da Castagneto Po

A quanto si apprende l’ex moglie, preoccupata di non vedere l’automobile, un Suv Range Rover, parcheggiata nel quartiere Aurora sotto casa dell’uomo, a Castagneto Po, ha denunciato la sua scomparsa il 26 maggio. La donna avrebbe anche localizzato, tramite un’applicazione, l’auto del marito nella zona in cui è stata poi rintracciata la scorsa notte.

Il giorno prima del ritrovamento del cadavere dentro il bagaglio, c’era stato un tentativo di furto, ma l’allarme della vettura era scattato. I residenti avevano quindi notato la vettura e alcune macchie di sangue sull’asfalto. Le indagini, su cui c’ è il massimo riserbo, sono coordinato dalla pm Antonella Barbera della procura di Torino.

Marco Conforti

Il 56enne era titolare di un’autoscuola, l’auto ritrovata con un’App: l’ipotesi dell’omicidio

“Non possiamo rilasciare dichiarazioni. La famiglia non vuole”. Questa è la risposta che arriva dall’autoscuola Brandizzo, a Settimo Torinese (Torino), in via Italia in merito al ritrovamento del corpo di Marco Conforti. Tutto lascia pensare al fatto che sia stato un omicidio, anche se i rilievi non hanno evidenziato segni di ferite evidenti. Nella zona sono presenti alcune telecamere di cui sono già stati acquisiti i filmati.