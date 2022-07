Tragedia al Mugello: morto il pilota Davide Longhi durante le prove

Le prove della Coppa Italia di motociclismo all’autodromo del Mugello, in programma nel week end, sono state funestate da un incidente mortale. Il commerciante34enne Davide Longhi ha perso la vita nell’impatto con un altro pilota all’uscita della curva della Bucine. Il violento scontro si è verificato intorno alle 11 di giovedì 30 giugno con il giovane che è stato trasportato in eliambulanza in fin di vita all’ospedale Careggi di Firenze dove è deceduto intorno alle 15.

Davide Longhi aveva 34 anni

L’altro pilota, un 39enne, ha riportato un politrauma ed è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione uno dei due motociclisti ha rallentato per entrare ai box ed è stato centrato dall’altro che centauro che è piombato sul rettilineo a velocità sostenuta.

Davide Longhi era originario di Romano di Lombardia dov’era molto conosciuto per la sua passione per le due ruote ma anche per l’attività di commerciante. Aveva affiancato alle corse l’attività di istruttore con corsi per amatori sui circuiti di Misano Adriatico e Cremona. Era anche imprenditore nel settore della ristorazione ed era titolare di un bar. L’altro pilota coinvolto nell’incidente mortale del Mugello è originario della provincia di Varese.

“No, non ci sto, non ci credo! Non è possibile! Mi sono sentito attraversare lo stomaco e la schiena da un brivido assurdo, non può essere successo! Abbiamo lavorato insieme in pista, eri una persona meravigliosa ed un pilota fortissimo! Il nostro sport, tanto ti dà e tanto ti toglie” – ha scritto un amico su Facebook.