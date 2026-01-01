Andrea D’Agostini va a pescare la notte di Capodanno e annega a Camisano Vicentino

Andrrea D'Agostini

Una notte di festa che si trasforma in tragedia a Camisano Vicentino

Doveva essere una notte di festa tra amici, tra tende, risate e una passione condivisa per la pesca. Invece, il Capodanno 2026 si è trasformato in tragedia a Camisano Vicentino, dove un ragazzo di 22 anni, Andrea D’Agostini, ha perso la vita dopo essere caduto nelle acque del lago Margherita.

Il giovane, residente a Taggì di Sopra di Villafranca Padovana, era arrivato nella zona insieme a un gruppo di amici per trascorrere la notte all’aperto. Secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva montato alcune tende lungo la riva del lago e si era fermato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

L’uscita nella notte e la scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Andrea si sarebbe allontanato dal gruppo nelle prime ore della notte, probabilmente per avvicinarsi all’acqua e pescare, una delle sue grandi passioni. Con il buio e il terreno scivoloso, potrebbe aver perso l’equilibrio ed essere caduto nel lago.

L’allarme è scattato solo all’alba, quando un’amica del gruppo, accorgendosi della sua assenza dalla tenda, ha iniziato a chiamarlo senza ricevere risposta. A quel punto sono stati allertati i soccorsi.

Il ritrovamento del corpo e l’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vicenza, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Le operazioni di ricerca si sono concluse nelle prime ore del mattino, quando il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dalle acque del lago.

Il recupero è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Purtroppo, per Andrea non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso sulla dinamica

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di un incidente accidentale, ma tutti gli accertamenti sono in corso.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Vicenza, dove sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Una passione per la pesca e una comunità sotto choc

Andrea D’Agostini era conosciuto in paese come un ragazzo tranquillo, appassionato di pesca, che praticava spesso durante il tempo libero. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Villafranca Padovana e quella di Camisano Vicentino. Viveva con la madre Mariangela. “Erano sempre insieme” – ha raccontato un conoscente. Lavorava come operaio.

Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in un dramma che lascia sgomento e dolore, riportando l’attenzione sui rischi legati alle attività all’aperto in condizioni di scarsa visibilità.