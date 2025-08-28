Tragedia in mare ad Ancona: 62enne muore travolto dall’elica della barca davanti al figlio

Tragedia nelle acque di Ancona, 62enne travolto dall'elica della barca

Incidente in mare davanti alla costa di Ancona

Un grave incidente nautico si è verificato in mare davanti alla costa anconetana. La vittima, un uomo di 62 anni, A. B., residente ad Ancona, era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone quando è stato colpito dall’albero della vela, cadendo in acqua e venendo risucchiato dall’elica del motore.

Il disperato tentativo del figlio di salvarlo

Il figlio della vittima ha tentato di prestare i primi soccorsi, ma le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali. La capitaneria di porto è intervenuta prontamente per dirigere il natante verso il porto di Ancona, mentre sul posto erano presenti due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Rossa e l’automedica.

Seconda tragedia in mare nello stesso giorno

Poche ore prima, una giovane di 23 anni di Monza era deceduta mentre faceva il bagno a Sirolo, vicino alla spiaggia dei Lavi. Questi due episodi drammatici sottolineano i rischi delle attività nautiche e l’importanza delle norme di sicurezza in mare.

Indagini sulle dinamiche dell’incidente

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incidente, verificando eventuali responsabilità e condizioni della barca. La comunità anconetana si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto improvviso e tragico.