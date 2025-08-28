Notizie Audaci

Tragedia in mare ad Ancona: 62enne muore travolto dall’elica della barca davanti al figlio

DiRedazione

Pubblicato: 28 Ago, 2025 - ore: 21:10 #Ancona, #barca, #incidente
Tragedia nelle acque di Ancona, 62enne travolto dall'elica della barca

Incidente in mare davanti alla costa di Ancona

Un grave incidente nautico si è verificato in mare davanti alla costa anconetana. La vittima, un uomo di 62 anni, A. B., residente ad Ancona, era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone quando è stato colpito dall’albero della vela, cadendo in acqua e venendo risucchiato dall’elica del motore.

Il disperato tentativo del figlio di salvarlo

Il figlio della vittima ha tentato di prestare i primi soccorsi, ma le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali. La capitaneria di porto è intervenuta prontamente per dirigere il natante verso il porto di Ancona, mentre sul posto erano presenti due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Rossa e l’automedica.

Seconda tragedia in mare nello stesso giorno

Poche ore prima, una giovane di 23 anni di Monza era deceduta mentre faceva il bagno a Sirolo, vicino alla spiaggia dei Lavi. Questi due episodi drammatici sottolineano i rischi delle attività nautiche e l’importanza delle norme di sicurezza in mare.

Indagini sulle dinamiche dell’incidente

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incidente, verificando eventuali responsabilità e condizioni della barca. La comunità anconetana si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto improvviso e tragico.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

