Chi è l’investitore di Elisa Spadavecchia a Cervia: a processo per omicidio stradale per un incidente nel 2022

Elisa Spadavecchia e Larry Gnoli

Turista travolta e uccisa in spiaggia: Lerry Gnoli denunciato a piede libero

È stato denunciato a piede libero per omicidio colposo Lerry Gnoli, il 54enne alla guida della ruspa che sabato 24 maggio ha investito e ucciso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne Elisa Spadavecchia, turista vicentina in vacanza con il marito. L’uomo, residente nel Cesenate e titolare di una ditta individuale di movimento terra, non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare dopo l’identificazione, ma le indagini della Procura di Ravenna — coordinate dalla PM Lucrezia Ciriello — restano aperte.

Perché è contestato l’omicidio colposo e il precedente del 2022

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si è verificato sulla battigia, considerata demanio marittimo, motivo per cui l’accusa formulata è di omicidio colposo e non di omicidio stradale, che comporterebbe condizioni diverse, anche in termini di arrestabilità. Tuttavia, la Procura sta ancora valutando la possibilità di contestare l’omicidio stradale, ipotesi che potrebbe aggravare la posizione dell’indagato. Le autorità stanno accertando la regolarità dei lavori in corso sulla battigia al momento dell’incidente, che, secondo il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, sarebbero stati non autorizzati.

Gnoli non è nuovo alle cronache giudiziarie: nel 2022 era stato protagonista di un tragico incidente a Pisignano di Cervia, dove aveva travolto e ucciso l’83enne Giuseppe Quercioli. In quel caso, era risultato positivo agli stupefacenti e tuttora è sotto processo per omicidio stradale. A seguito di quell’episodio, la Prefettura di Ravenna gli aveva revocato la patente, rendendo dunque illegale la sua guida del mezzo in spiaggia.

Le parole del sindaco di Creazzo: “Una tragedia che ci ha lasciati attoniti”

La vittima, Elisa Spadavecchia, era una docente d’inglese in pensione, molto stimata nella comunità di Creazzo, in provincia di Vicenza. Profondo cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Creazzo, Carmela Maresca: “Conoscevo Elisa, una donna dal sorriso gentile. Siamo sconvolti. Questa notizia ha gettato nello sconforto tutta la nostra comunità”. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio, mentre gli inquirenti attendono gli esiti dei test tossicologici sul conducente.