Trebaseleghe, morte cerebrale per Valentina Urli: aveva perso la figlia nell’incidente di Pasqua

Avevano fissato per l’11 maggio la data del matrimonio civile. Valentina Urli e Giulio Stoppa sarebbero diventati a breve genitori di Ameliè. Una favola d’amore che si è interrotta il giorno di Pasqua quando la coppia è rimasta coinvolta in un incidente stradale in corso Stati Uniti, nella zona industriale di Padova, mentre si stavano recando ad Adria per il pranzo con i genitori di Stoppa.

Dichiarata la morte cerebrale di Valentina Urli, la piccola che aveva in grembo era morta subito dopo lo schianto

Nel terribile schianto della Bmw station wagon contro un platano la donna ha perso la bambina (era al quinto mese di gravidanza). In ospedale è arrivata in fin di vita mentre il fidanzato, che era alla guida, non ha riportato gravi conseguenze e per tre giorni ha sperato nel miracolo. La 33enne non si è più ripresa e nella giornata di mercoledì 3 aprile è stata dichiarata la morte cerebrale.

“Posso dire che le speranze sono praticamente nulle, la situazione è irreversibile” – ha riferito il fidanzato che non riesce a darsi pace e che nelle ore successiva al ricovero in terapia intensiva aveva affermato che non avrebbe fatto staccare la spina. “Per me Valentina è sempre e sarà per sempre e per tutta la vita l’amore più grande che io potessi trovare”.

Valentina Urli con Giulio Stoppa

Inconsolabile il fidanzato: ‘Sarà per sempre l’amore più grande’, lutto e incredulità a Trebaseleghe

La coppia conviveva a Fossalta di Trebaseleghe con Valentina Urli che aveva deciso di dedicarsi alla maternità da quando aveva scoperto di essere incinta di Ameliè. Il partner era dipendente della ditta Bezzegato in via Speronella Dalesmanina,. Il papà Renato Stoppa, è molto conosciuto ad Adria come contitolare, assieme al fratello, di una rinomata impresa di termoidraulica. Monica Grandi, lavora in Comune. Il sindaco Antonella Zoggia nelle prossime ore farà visita ai familiari per manifestare il proprio cordoglio a nome dell’amministrazione comunale di Trebaseleghe.