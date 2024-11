Tricase, 22enne col monopattino travolto e ucciso da automobilista ubriaco: 30enne ai domiciliari

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per l’incidente stradale di domenica 10 novembre sulla Tricase-Specchia, in provincia di Lecce, in cui ha investito due giovani originari del Bangladesh, tra cui il 22enne Uddin Naem alla guida di un monopattino che è morto sul colpo. L’impatto si è verificato intorno alle 19:00 all’altezza del campo sportivo di Lucugnano.

L’automobilista, il 30enne Danilo Sciurti, è accusato di omicidio stradale dopo essere risultato positivo agli esami tossicologici. Secondo le indagini dei carabinieri non si sarebbe accorto dei due giovani sulla carreggiata. L’investitore, un idraulico residente a Specchia, era alla guida di una Volvo V40 e si è subito fermato per prestare soccorso. Portato in ospedale, è risultato positivo al test su alcol e droghe e per questo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno.

L’uomo aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore ai limiti consentiti e tracce di cannabis nel sangue. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione della procura. L’incidente è avvenuto in una zona poco illuminata della strada provinciale, nei pressi del campo sportivo di Lucugnano.

Il conducente non si sarebbe accorto dei due giovani del Bangladesh: il 22enne stava viaggiando in monopattino mentre l’amico connazionale di 28 anni che lo accompagnava in bici è rimasto ferito in modo grave ed è stato ricoverato all’ospedale Panico di Tricase. Le sue condizioni sono però in miglioramento. Sul posto erano intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.