Trieste, accoltella e uccide il figlio disabile e tenta di suicidarsi pochi giorni dopo la morte della moglie

Una tragedia si è consumata nella serata di giovedì 16 marzo al civico 18 di via Foscolo, a Trieste. Un 67enne, M. P., ha ucciso il figlio 38enne (A. P.) con problemi di disabilità e poi ha tentato di suicidarsi. Un dramma nel dramma visto che pochi giorni fa (sabato 11 marzo) era venuta a mancare la madre per un malore.

Tragedia a Trieste, 67enne con problemi psichici accoltella alla gola il figlio 38enne disabile

Un dolore che aveva devastato l’uomo che soffriva di problemi psichici ed era seguito dal Centro di salute mentale. Padre e figlio vivevano da soli nell’appartamento di via Foscolo. Secondo una prima ricostruzione il 67enne, per motivi in corso d’accertamento, ha aggredito il congiunto e l’ha ucciso accoltellandolo alla gola. Subito dopo ha tentato di togliersi la vita senza riuscirci.

L’uomo ha tentato di togliersi la vita, poi ha allertato soccorsi: ha confessato l’omicidio

L’uomo ha poi avvertito i soccorsi ed ha confessato di aver ucciso il figlio. É stato trasportato all’ospedale di Cattinara in codice rosso. Sul posto gli agenti della squadra Volante, il personale della mobile, la polizia scientifica e il Pm Massimo De Bortoli della Procura di Trieste che dovrà vagliare la posizione dell’omicida, piantonato in ospedale.