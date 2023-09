Trimestre anti inflazione: dove fare spesa a prezzi scontati dal 1° ottobre

Circa 25 mila punti vendita avrebbero aderito al trimestre anti inflazione, denominato anche carrello tricolore, proposto dal Governo ed illustrato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro delle Imprese Adolfo Urso che hanno firmato il patto con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il trimestre anti inflazione inizierà domenica 1°ottobre e si concludere il 31 dicembre

Il test inizierà domenica 1° ottobre e si concluderà il 31 dicembre ma non sono escluse proroghe nel caso “se l’esperimento funzionerà bene” – ha precisato la Presidente del consiglio. Le imprese promuoveranno a prezzi contenuti una selezione di beni di prima necessità, alimentari e non, compresi i prodotti per l’infanzia e l’igiene. “É importante che inizi domenica 1° ottobre e che comprenda l’intero periodo natalizio, per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti” – ha rimarcato il Ministro Urso.

L’elenco delle attività che hanno aderito al carrello tricolore regione per regione

Sull’iniziativa del Governo ha manifestato scetticismo il Codacons: “Il paniere anti-inflazione varato ieri, infatti, non appare assolutamente in grado di far scendere i prezzi e tutelare i redditi delle famiglie, perché lascia a commercianti e industria la facoltà di scegliere quali beni scontare e a quali condizioni, e temiamo possa rivelarsi un clamoroso flop”. Di seguito l’elenco degli esercizi che hanno aderito al trimestre anti inflazione dove fare la spesa a prezzi scontati Regione per Regione.