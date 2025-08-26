Lago di Como, si tuffa per salvare i figli e non riemerge: ricerche disperate per un turista

Turista disperso sul Lago di Como

Ore di angoscia per un 55enne tedesco, l’uomo non è riemerso dopo aver salvato i figli

Momenti di angoscia sul Lago di Como, dove da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un turista tedesco di 55 anni. L’uomo, in vacanza con la famiglia, si è tuffato nelle acque antistanti Dorio per salvare i due figli piccoli caduti in acqua da una barca a noleggio. I bambini sono stati tratti in salvo, ma il padre non è più riemerso.

Cosa è successo a Dorio: la ricostruzione del dramma sul lago

La famiglia, partita in escursione da Dongo, aveva noleggiato un’imbarcazione per trascorrere una giornata di svago. Secondo quanto ricostruito, i bambini sarebbero accidentalmente caduti in acqua. Senza esitare, il padre si è lanciato per soccorrerli, riuscendo a portarli in superficie. Ma subito dopo è scomparso tra i flutti.

La moglie, sotto shock, ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e un’idroambulanza.

Chi è il turista tedesco disperso dopo il tuffo

L’uomo, di nazionalità tedesca e residente in Baviera, si trovava in vacanza sul Lago di Como con la moglie e i figli. Testimoni oculari hanno raccontato la scena drammatica, definendolo un “eroe” che ha sacrificato la propria vita per salvare i bambini.

Le autorità non hanno diffuso l’identità completa, in attesa di informare ufficialmente la famiglia allargata.

Le ricerche: sommozzatori, elicotteri e un robot subacqueo in arrivo da Cagliari

Da ieri pomeriggio sono in corso ricerche senza sosta. In campo ci sono i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano, Como e Lecco, oltre agli specialisti provenienti da Bellano. Due elicotteri, tra cui il Drago del reparto volo Lombardia, hanno effettuato sorvoli anche notturni.

Per via della profondità del tratto interessato – che raggiunge i 220 metri – è stato richiesto l’intervento del ROV, un sofisticato robot subacqueo telecomandato, in arrivo da Cagliari.

Quali sono le condizioni dei bambini salvati dal padre eroe?

I due bambini, portati in salvo dalla prontezza del padre, sono stati soccorsi sul posto e non avrebbero riportato gravi conseguenze. Restano sotto osservazione per precauzione.

La madre, ancora sotto shock, ha seguito da vicino le operazioni dei soccorritori. La speranza, condivisa da tutta la comunità di Dorio, è che l’uomo possa essere ritrovato vivo, anche se con il passare delle ore le possibilità si riducono drasticamente.

Una comunità colpita

Il dramma ha suscitato grande emozione tra residenti e turisti. La zona di Dorio, molto frequentata in estate, si è trasformata in un luogo di angoscia e preghiera. I soccorritori parlano di “operazioni difficili e delicate” ma confermano che le ricerche andranno avanti senza sosta fino a chiarire il destino dell’uomo.