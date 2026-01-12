Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti: ‘Orgogliosa e commossa’

Notizie Audaci

Pubblicato: 12 Gen, 2026 - ore: 21:00
La cantante affiancherà Carlo Conti nelle 5 serate del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 avrà un volto internazionale e familiare insieme: Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20:00, segnando un ritorno storico per la cantante romagnola sul palco dell’Ariston.

“Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito”, ha dichiarato Conti. “È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, carismatica e divertente. Con noi poi si alterneranno ogni sera co-conduttori e co-conduttrici che animeranno il palco dell’Ariston.”

Il ritorno dell’icona pop italiana sul palco dell’Ariston

Per Laura Pausini, Sanremo non è un semplice palcoscenico: è il luogo dove è nata artisticamente nel 1993. “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”, ha commentato la cantante. “Quest’anno torno orgogliosa e commossa perché condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai: come quando si dà il primo bacio, mi sento emozionata. Non avrei mai pensato di trovarmi in questo ruolo, ma grazie alla fiducia di Carlo ho superato la mia paura.”

Pausini ha già partecipato al Festival in veste di concorrente nelle edizioni 1993 e 1994 e come superospite in sei occasioni tra il 2001 e il 2022. Ora, per la prima volta, salirà sul palco nella veste più prestigiosa, confermando il legame speciale con il festival.

Il palmarès internazionale di Laura Pausini

Laura Pausini è una delle artiste italiane più amate a livello globale. Con oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streamings, è la prima italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100. Tra i suoi riconoscimenti internazionali spiccano:

  • 4 Latin Grammy Awards;
  • il titolo di Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy (prima artista non madrelingua spagnola a riceverlo);
  • un Golden Globe, e candidature a Oscar ed Emmy Awards;
  • la co-conduzione internazionale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Sanremo 2026: tra musica, emozioni e co-conduttori a sorpresa

La 76° edizione del Festival si preannuncia ricca di sorprese e momenti emozionanti, con Laura Pausini pronta a gestire il palco insieme a Carlo Conti e ai co-conduttori che si alterneranno ogni sera. La combinazione di esperienza, carisma e popolarità internazionale della cantante promette un Sanremo memorabile, capace di coniugare tradizione e modernità.

Pausini ha sottolineato l’importanza di questo ritorno: “Farò tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico, che rimane il più importante per me. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con Carlo al mio fianco.”

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

