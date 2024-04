‘Tutto a posto a casa’, trovata morta 91enne al fianco del marito denutrito ad Aprica: figlio indagato

La 91enne Anna Maria Squarza è stata trovata morta venerdì 12 aprile nel suo letto con il marito di fianco, il 90enne veronese Giorgio Monticelli, con un’evidente cancrena a una gamba e in gravissimo stato di denutrizione nel condominio di via Europa ad Aprica (Sondrio), in Valtellina.

Il figlio sessantenne, Antonio Monticelli, è stato indagato dalla Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone per abbandono di incapaci e occultamento di cadavere. I vicini di casa da giorni non vedevano più l’anziana coppia e sentivano odori insopportabili provenienti dal loro appartamento ed hanno allertato i carabinieri.

“È tutto a posto in casa” – ha detto il figlio sessantenne quando gli uomini dell’arma hanno bussato alla porta dell’appartamento. Il figlio non voleva che entrassero, ma i militari hanno insistito e, una volta in casa, hanno trovato i due anziani nel letto. Lei morta probabilmente da diverse settimane e il coniuge gravissimo accanto a lei. Il sessantenne è ospite nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Sondrio.

L’allarme dei vicini per l’odore nauseabondo, il figlio non voleva far entrare i carabinieri: viveva con la pensione dei genitori

Nelle prossime ore si conta di individuare una soluzione abitativa, possibilmente in una Rsa, per Giorgio Monticelli, 90 anni, di Verona, ricoverato in stato di accentuata denutrizione e con una gamba incancrenita. Il magistrato di turno, Chiara Costagliola, dopo il sopralluogo, ha fatto trasferire la salma della donna deceduta da diverse settimane all’obitorio sondriese.

Qui, nei prossimi giorni, sarà eseguita l’autopsia, mentre l’appartamento resta sotto sequestro. Da Verona i genitori e il figlio disoccupato, che poteva contare sulle pensioni dei genitori, si erano trasferiti a vivere ad Aprica quando scoppiò la pandemia Covid e non se ne erano più andati.