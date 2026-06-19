Uccide la moglie nel bagno di casa, poi accompagna la polizia davanti al corpo: la sentenza chiude un delitto agghiacciante

Deborah Glaser e James Christopher Frank

L’uomo ha confessato l’omicidio e indicato agli agenti dove si trovava la vittima. Dopo la confessione e il processo è arrivata la condanna all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Ha aperto la porta agli agenti e, senza tentare di nascondere quanto era accaduto, li ha accompagnati fino al bagno pronunciando poche parole: “Mia moglie è morta nella vasca da bagno”. Quello che i poliziotti hanno trovato pochi istanti dopo ha dato il via a un’indagine culminata ora con una sentenza definitiva.

James Christopher Frank, 58 anni, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l’omicidio della moglie, Deborah Denise Glaser, 55 anni, uccisa nella loro abitazione di Easton, in Pennsylvania.

La scoperta dopo l’allarme lanciato da un familiare

La vicenda risale alla mattina dell’11 marzo 2025, quando un familiare, non riuscendo più a mettersi in contatto con la coppia, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia di Bethlehem Township sono arrivati davanti all’abitazione intorno alle 8.30, bussando ripetutamente a porte e finestre senza ottenere alcuna risposta.

A quel punto hanno deciso di utilizzare una scala per entrare da una finestra del secondo piano. Una volta all’interno si sono trovati davanti James Frank, che ha aperto loro la porta e li ha condotti direttamente verso il bagno della casa.

La confessione e il ritrovamento del corpo

Nel bagno gli agenti hanno trovato il corpo della donna nella vasca, con numerose ferite provocate da armi da taglio. Nella stanza erano presenti anche diversi oggetti utilizzati durante l’aggressione, tra cui coltelli, lamette, taglierini e un martello, successivamente sequestrati dagli investigatori.

Durante l’interrogatorio, James Christopher Frank ha ammesso le proprie responsabilità, confessando di aver ucciso la moglie e fornendo una dettagliata ricostruzione dell’accaduto.

Secondo gli atti dell’inchiesta, l’uomo ha raccontato di averle inferto una prima ferita mortale e di aver continuato a colpirla successivamente, spiegando agli investigatori di aver agito per essere certo che fosse deceduta.

L’indagine e la condanna all’ergastolo

Le indagini hanno inoltre accertato che Frank non si era presentato al lavoro né il giorno precedente né quello in cui il corpo della moglie è stato scoperto.

Secondo gli investigatori, la donna era morta diverse ore prima dell’arrivo della polizia.

Nei giorni scorsi il 58enne si è dichiarato colpevole davanti al tribunale e, il 17 giugno, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di ottenere la libertà condizionale, chiudendo così il procedimento giudiziario.

Il dolore della famiglia durante l’udienza

All’udienza di condanna erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno avuto la possibilità di rivolgere le proprie dichiarazioni davanti alla corte.

Il procuratore distrettuale ha definito quella trovata dagli agenti una scena particolarmente drammatica, sottolineando il forte impatto umano di una vicenda maturata all’interno delle mura domestiche.

La sentenza mette fine al percorso giudiziario, ma lascia il peso di un femminicidio che ha profondamente colpito la comunità della Pennsylvania.