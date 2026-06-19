Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo interviene dopo la tragedia: c’è un dettaglio sulla dinamica che vuole chiarire

DiRedazione

Pubblicato: 19 Giu, 2026 - ore: 22:35 #Boscotrecase, #Francesco Cuomo, #incidente
Francesco CuomoFrancesco Cuomo

Dopo la morte del giovane manager del McDonald’s, i familiari intervengono con una nota per chiarire la dinamica dell’incidente

“Francesco non correva. La velocità non c’entra nulla con questa tragedia.” È un messaggio chiaro quello che la famiglia di Francesco Cuomo, il giovane manager del McDonald’s morto in un drammatico incidente stradale a Boscotrecase, ha voluto affidare a una nota diffusa nelle ore successive alla sua scomparsa.

I parenti chiedono rispetto per il dolore che stanno vivendo e, soprattutto, tengono a precisare un aspetto che ritengono fondamentale: secondo quanto riferito, l’incidente non sarebbe stato causato dalla condotta di guida del ragazzo, ma da una tragica fatalità.

“Era un guidatore prudente”: la precisazione della famiglia

Nel comunicato, i familiari sottolineano con fermezza che “nel sinistro non hanno avuto alcun ruolo la velocità né altri fattori legati alla condotta di guida del giovane”.

Francesco viene descritto come “un guidatore estremamente prudente e giudizioso”, conosciuto da tutti come un ragazzo responsabile e rispettoso delle regole.

Secondo quanto riportato nella nota, l’impatto sarebbe stato provocato esclusivamente dalla presenza di un grosso masso sul ciglio della carreggiata, un ostacolo che, stando alla ricostruzione della famiglia, si sarebbe rivelato inevitabile.

I sogni di Francesco spezzati troppo presto

Nel ricordo affidato al comunicato emerge il ritratto di un giovane che stava costruendo il proprio futuro con impegno e sacrificio.

Laureato e manager del McDonald’s, Francesco Cuomo aveva appena realizzato uno dei suoi obiettivi più importanti acquistando la sua prima automobile.

Il passo successivo, raccontano i familiari, era quello di comprare una piccola casa, un progetto che inseguiva con determinazione lavorando ogni giorno con grande senso di responsabilità.

Chi lo conosceva lo ricorda come “un ragazzo d’oro”, profondamente legato alla famiglia, al lavoro e ai propri valori.

Il dolore della famiglia e l’ultimo saluto

La morte di Francesco ha lasciato nel dolore il padre Giovanni, la madre Maria Teresa, il fratello Carlo, i nonni Carlo e Rosa, le zie e tutti i familiari, oltre ai tantissimi amici che in queste ore stanno manifestando il proprio affetto con messaggi e ricordi.

Nel comunicato la famiglia ribadisce ancora una volta che si è trattato di “una tragica e imprevedibile fatalità”, chiedendo rispetto per un dolore che ha sconvolto un’intera comunità.

Funerali e lutto cittadino a Boscoreale

L’ultimo saluto a Francesco Cuomo sarà celebrato sabato 20 giugno alle ore 12 presso il Santuario Madonna Liberatrice dai Flagelli di Boscoreale.

Per l’occasione il sindaco Pasquale Di Lauro ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutta la popolazione a osservare un momento di raccoglimento e silenzio dalle 11.30 fino al termine della cerimonia funebre.

Un gesto con cui l’intera comunità ha voluto stringersi attorno alla famiglia di un giovane la cui scomparsa ha profondamente colpito amici, conoscenti e cittadini.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Aveva conquistato il palco della Scala, poi il tragico incidente: Davis Aloschi aveva solo 15 anni

Giu 19, 2026 Redazione
Attualità

Crede di essere fuori onda, ma è ancora in diretta: il gesto del giornalista Rai finisce in tv, poi arriva la decisione dell’azienda

Giu 19, 2026 Redazione
Attualità

Uccide la moglie nel bagno di casa, poi accompagna la polizia davanti al corpo: la sentenza chiude un delitto agghiacciante

Giu 19, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Aveva conquistato il palco della Scala, poi il tragico incidente: Davis Aloschi aveva solo 15 anni

Attualità

Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo interviene dopo la tragedia: c’è un dettaglio sulla dinamica che vuole chiarire

Gossip e TV

Belen Rodriguez torna a Tu Si Que Vales: il video toglie ogni dubbio e svela il ruolo che avrà nel programma

Attualità

Crede di essere fuori onda, ma è ancora in diretta: il gesto del giornalista Rai finisce in tv, poi arriva la decisione dell’azienda

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.