Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo interviene dopo la tragedia: c’è un dettaglio sulla dinamica che vuole chiarire

Francesco Cuomo

Dopo la morte del giovane manager del McDonald’s, i familiari intervengono con una nota per chiarire la dinamica dell’incidente

“Francesco non correva. La velocità non c’entra nulla con questa tragedia.” È un messaggio chiaro quello che la famiglia di Francesco Cuomo, il giovane manager del McDonald’s morto in un drammatico incidente stradale a Boscotrecase, ha voluto affidare a una nota diffusa nelle ore successive alla sua scomparsa.

I parenti chiedono rispetto per il dolore che stanno vivendo e, soprattutto, tengono a precisare un aspetto che ritengono fondamentale: secondo quanto riferito, l’incidente non sarebbe stato causato dalla condotta di guida del ragazzo, ma da una tragica fatalità.

“Era un guidatore prudente”: la precisazione della famiglia

Nel comunicato, i familiari sottolineano con fermezza che “nel sinistro non hanno avuto alcun ruolo la velocità né altri fattori legati alla condotta di guida del giovane”.

Francesco viene descritto come “un guidatore estremamente prudente e giudizioso”, conosciuto da tutti come un ragazzo responsabile e rispettoso delle regole.

Secondo quanto riportato nella nota, l’impatto sarebbe stato provocato esclusivamente dalla presenza di un grosso masso sul ciglio della carreggiata, un ostacolo che, stando alla ricostruzione della famiglia, si sarebbe rivelato inevitabile.

I sogni di Francesco spezzati troppo presto

Nel ricordo affidato al comunicato emerge il ritratto di un giovane che stava costruendo il proprio futuro con impegno e sacrificio.

Laureato e manager del McDonald’s, Francesco Cuomo aveva appena realizzato uno dei suoi obiettivi più importanti acquistando la sua prima automobile.

Il passo successivo, raccontano i familiari, era quello di comprare una piccola casa, un progetto che inseguiva con determinazione lavorando ogni giorno con grande senso di responsabilità.

Chi lo conosceva lo ricorda come “un ragazzo d’oro”, profondamente legato alla famiglia, al lavoro e ai propri valori.

Il dolore della famiglia e l’ultimo saluto

La morte di Francesco ha lasciato nel dolore il padre Giovanni, la madre Maria Teresa, il fratello Carlo, i nonni Carlo e Rosa, le zie e tutti i familiari, oltre ai tantissimi amici che in queste ore stanno manifestando il proprio affetto con messaggi e ricordi.

Nel comunicato la famiglia ribadisce ancora una volta che si è trattato di “una tragica e imprevedibile fatalità”, chiedendo rispetto per un dolore che ha sconvolto un’intera comunità.

Funerali e lutto cittadino a Boscoreale

L’ultimo saluto a Francesco Cuomo sarà celebrato sabato 20 giugno alle ore 12 presso il Santuario Madonna Liberatrice dai Flagelli di Boscoreale.

Per l’occasione il sindaco Pasquale Di Lauro ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutta la popolazione a osservare un momento di raccoglimento e silenzio dalle 11.30 fino al termine della cerimonia funebre.

Un gesto con cui l’intera comunità ha voluto stringersi attorno alla famiglia di un giovane la cui scomparsa ha profondamente colpito amici, conoscenti e cittadini.