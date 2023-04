Ucraina, notte di terrore: donna e bimbo di 3 anni morti a Dnipro, esplosioni a Kiev (VIDEO)

Raid aerei ed esplosioni nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 in numerose città dell’Ucraina. Attacchi che hanno provocato tragiche conseguenze a Dnipro dove una giovane donna ed un bimbo di 3 anni sono deceduti sotto i bombardamenti russi. La drammatica notizia è stata confermata dal sindaco della città.

Gli allarmi sono tornati a suonare anche a Kiev dove si sono registrate delle esplosioni come ha confermato un residente ad Al Jazeera. Sembrava un terremoto” – ha detto l’uomo. Sotto attacco anche Kremenchuk e Poltava nell’Ucraina centrale, così come a Mykolaiv nel sud, secondo l’agenzia di stampa Interfax.

Sui social media è stato condiviso un video che mostra un condominio colpito da un missile a Uman, nell’Ucraina centrale. Nel filmato si vedono fumo e polvere che si alzano da un angolo dell’edificio con cumuli di macerie sul terreno sottostante.

I raid sono i primi attacchi aerei su larga scala contro l‘Ucraina da mesi, e arrivano mentre Kiev si prepara a un’importante controffensiva per riconquistare il territorio nell’est e nel sud del paese che è occupato dai russi.

Russian missile hit residential apartments block in Uman, Cherkasy region of Ukraine.

Russia launched new massive missile attack against Ukrainian cities this night after weeks-long pause. Explosions were reported in Kyiv, Dnipro, Kremenchuk, Mykolaiv https://t.co/C4KIVXZPVW pic.twitter.com/N4DS9pIMJL