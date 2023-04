Ucraina, l’inviato Corrado Zunino ferito da droni russi, morto il collega: ‘Bogdan non rispondeva’

Un giornalista ucraino, il fixer Bogdan Bitik, che collaborava con l’inviato sul fronte di guerra del quotidiano italiano Repubblica è stato ucciso in un attacco di droni russi nella periferia di Kherson (Ucraina) mercoledì 26 aprile. Corrado Zunino è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Il fixer Bogdan Bitik è morto nell’imboscata sul ponte di Kherson

“Bitik purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto: lascia la moglie e un figlio. Corrado, ferito alla spalla, è ricoverato all’ospedale civile di Kherson“. Entrambi i giornalisti, che avevano ampiamente coperto il conflitto, indossavano giubbotti antiproiettile con la scritta “press”.

“Siamo stati colpiti. Ho visto Bogdan a terra, non si muoveva. Sono corso finché non mi sono imbattuto in un’auto di un civile. Ero coperto di sangue, mi sono fatto portare all’ospedale di Kherson.” – ha detto Zunino in una conversazione telefonica con una persona di Repubblica.

Corrado Zunino

Zunino ferito ma non in pericolo di vita: ‘Era un mio grande amico, il dolore è straziante’

Corrado Zunino ha spiegato di aver provato più volte a chiamare il collega senza ottenere risposta. “Bogdan era un mio grande amico, il dolore è straziante”. L’imboscata si è verificata nei pressi del ponte di Kherson (Ucraina). Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha detto che sta lavorando con l’ambasciata italiana a Kiev e le autorità ucraine per riportare Zunino in Italia.