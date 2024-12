Va a fuoco la coperta termica mentre dorme, Venicio Ianni muore a 69 anni a Morro d’Oro

Va a fuoco la coperta termica e Venicio Ianni, 69 anni, muore in casa dopo aver respirato fumi tossici. La tragedia si è verificata intorno alle 6:30 di domenica 8 dicembre a Morro d’Oro, piccolo Comune in provincia di Teramo.

Tragedia a Morro d’Oro, il 69enne stava dormendo quando è divampato l’incendio

Sul posto i carabinieri di Notaresco, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Venicio, pensionato, era a letto quando la coperta termica ha preso fuoco: le fiamme hanno avvolto il materasso, le coperte e il letto. A chiamare i soccorsi è stato il cugino che vive al piano di sopra e si sono accorti del fumo.

Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati all’interno del bagno, dopo aver rotto il vetro della finestra, hanno raggiunto l’uomo riverso a terra sul corridoio vicino all’ingresso e lo hanno portato fuori in fin di vita. Nel frattempo altri componenti della squadra hanno provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate in particolare in camera.

Venicio Ianni trovato morto in corridoio, morto per il fumo inalato mentre tentava di allontanarsi

Tutti i tentativi del 118 di Teramo di rianimarlo sono stati vani: l’uomo è deceduto a causa dei fumi respirati mentre il corpo non presentava ustioni. L’abitazione è temporaneamente inutilizzabile. L’incendio ha provocato il danneggiamento degli impianti e l’annerimento dei locali del piano terra. Venicio Ianni era ben voluto da tutti a Morro d’Oro. Chi lo conosceva lo descrive come un “uomo buono”. Non si era mai sposato.