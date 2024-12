Accoltella l’ex davanti a centro commerciale a Giussano, era in permesso d’uscita dai domiciliari

É stato rintracciato e bloccato a Stradella (Pavia), il 25enne di origini marocchine, residente a Broni, che intorno alle 13:30 di lunedì 9 dicembre ha accoltellato più volte alla schiena la ex fidanzata di 24 anni, fuori da un centro commerciale a Giussano (Monza), in via Prealpi, dove le aveva dato appuntamento. “L’ho uccisa e sto scappando” – ha detto al suo avvocato al telefono pensando che la ragazza fosse deceduta.

Il 25enne è stato bloccato a Stradella dopo una breve fuga, era a processo per aver sfregiato l’ex con l’acido

Per riuscire a raggiungerla, nonostante fosse ai domiciliari, ha approfittato di un permesso di uscita, violando però il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabilità dal giudice. Il 25enne è già a processo per stalking e lesioni aggravate per avere sfregiato con l’acido la sua ex il 23 novembre 2023 e averla aggredita davanti alla caserma dei carabinieri di Erba quando lei aveva provato a denunciarlo. La 24enne avrebbe riportato ferite al taglio alla schiena. É ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza e personale dei carabinieri.