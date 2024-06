Va al mare con i genitori: bimbo di 3 anni resta schiacciato da cancello a Guardia Piemontese

Un bambino di tre anni, Santiago, è rimasto schiacciato da un cancello in ferro sabato 29 giugno a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Erano circa le 18:30 quando il cancello in ferro di uno stabilimento balneare della località turistica del Tirreno cosentino si è abbattuto travolgendo il piccolo che si trovava nelle vicinanze.

Sulle cause del cedimento i carabinieri della compagnia di Paola hanno avviato accertamenti, tutt’ora in corso, con la Procura di Paola che ha aperto un’inchiesta. I genitori e altri avventori del lido che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l’allarme e chiesto l’invio di soccorsi. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118.

Il personale medico, dopo essersi accertato delle condizioni del piccolo, ha optato per il trasporto in volo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. In genere si preferisce evitare l’atterraggio sugli arenili ma vista la delicatezza della situazione l’equipaggio ha effettuato la delicata manovra dopo che si era provveduto ad evacuare la spiaggia.

Il ragazzino è stato trasportato in nosocomio in condizioni gravissime ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un ematoma interno. É in coma farmacologico. Sul luogo dell’incidente, oltre a 118 e Arma, ha operato anche personale della Guardia costiera, capitaneria di porto di Cetraro. La famiglia, residente a San Marco Argentano, attraverso i social ha chiesto di pregare per lui.