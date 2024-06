Volontario di una parrocchia di Gravina travolto e ucciso da un cancello a 49 anni

Un volontario, Vincenzo Olivieri, di una parrocchia, di 49 anni, è morto questa mattina a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello in ferro.

Vincenzo Olivieri è stato schiacciato da un cancello di un giardino vicino alla chiesa del Santissimo Crocifisso

La tragedia si è consumata in un giardino adiacente la chiesa del Santissimo Crocifisso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il cancello ha ceduto mentre era aperto per accedere al giardino dove, probabilmente, avrebbe dovuto essere effettuata una pulizia. Le indagini sono in corso per verificare tutti i dettagli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di domenica 9 giugno. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari. Il cancello è stato sequestrato mentre il corpo dell’uomo è a disposizione della autorità giudiziaria. Disperata la moglie di Vincenzo Olivieri che con i familiari ha avuto il doloroso compito di avvertire i due figli che non vivono più a Gravina.