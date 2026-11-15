Mantova, scende dall’auto dopo un diverbio stradale e viene travolto: 36enne muore sulla provinciale Ostigliese

Il luogo dell'incidente e la vittima nell'incidente a Serravalle a Po

La tragedia nella frazione di Libiola: Valeriu Marinuta era sceso dalla sua Audi dopo un episodio legato alla viabilità

Un diverbio sulla strada, poi la decisione di scendere dall’auto e pochi istanti dopo l’impatto fatale. È morto così Valeriu Marinuta, 36 anni, cittadino moldavo residente a Sustinente, investito da una vettura nella serata di sabato 14 novembre lungo la strada provinciale 482, l’ex statale Ostigliese, nella frazione di Libiola, nel territorio di Serravalle a Po, in provincia di Mantova.

L’incidente si è verificato intorno alle 20, in un tratto della provinciale caratterizzato da scarsa illuminazione. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e chiarire ogni passaggio della tragedia.

Il diverbio dopo il sorpasso e la discesa dall’Audi

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 36enne si trovava al volante di un’Audi A4, diretta verso Ostiglia. Dopo aver sorpassato una Ford Focus, avrebbe arrestato la marcia della propria vettura per bloccare l’altro veicolo, in seguito a un diverbio legato alla circolazione stradale.

Un’altra ricostruzione riferisce invece di un primo contatto tra le auto e della discesa del conducente per verificare quanto accaduto. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire con precisione la sequenza degli eventi e le ragioni che hanno portato l’uomo a trovarsi sulla carreggiata.

Quel che è certo è che, una volta sceso dall’Audi, Marinuta è stato investito da una Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta. Alla guida c’era un uomo di 85 anni, residente nella zona. L’impatto è stato violentissimo e per il 36enne le conseguenze si sono rivelate immediatamente gravissime.

I soccorsi del 118 e i tentativi di rianimazione

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un’automedica. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane direttamente sulla strada, ma le lesioni riportate nell’investimento non gli hanno lasciato scampo.

Per Valeriu Marinuta non è stato possibile fare nulla: i medici hanno dovuto constatarne il decesso. La salma è stata successivamente trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Mantova, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche alcuni familiari della vittima. La notizia della morte ha provocato momenti di forte disperazione e una delle persone presenti ha accusato un malore, rendendo necessario l’invio di un’altra automedica.

Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, con il coinvolgimento dei militari delle stazioni di Sustinente e Borgo Virgilio. Gli accertamenti dovranno ricostruire il diverbio iniziale, verificare l’eventuale precedente contatto tra i veicoli e stabilire le circostanze nelle quali il 36enne è sceso dall’Audi.

Resta inoltre da chiarire ogni elemento relativo alla posizione dei conducenti coinvolti. La Fiat Panda, secondo le prime informazioni, stava procedendo in senso opposto quando ha investito l’uomo, in un tratto della provinciale poco illuminato.

Una tragedia consumatasi in pochi istanti, davanti alla quale i soccorsi si sono rivelati inutili. Ora spetterà alle indagini fare piena luce su quanto accaduto a Libiola e sulle responsabilità, se accertate, nell’incidente costato la vita a un uomo di appena 36 anni.