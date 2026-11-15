Manuel Bertuol muore a 23 anni dopo la caduta dall’auto in corsa: il videomaker era sul tettuccio per filmare le evoluzioni

Manuel Bertuol

Dopo oltre un mese di agonia si è spento all’ospedale di Treviso il giovane videomaker precipitato durante un raduno non autorizzato di auto nel Trevigiano

Non ce l’ha fatta Manuel Bertuol, il giovane di 23 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 11 ottobre durante un raduno di auto nella zona industriale di Padernello di Paese, in provincia di Treviso. Dopo più di un mese di ricovero e una lunga battaglia per sopravvivere, il suo cuore ha smesso di battere ieri all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato trasportato subito dopo l’incidente.

Il ragazzo, originario di Jesolo, era un fotografo e videomaker con una grande passione per il mondo dei motori. Proprio questa attività lo aveva portato a documentare le evoluzioni delle vetture durante l’incontro, un raduno che non aveva ricevuto alcuna autorizzazione. Per realizzare le riprese si trovava sul tettuccio di un’auto in movimento, aggrappato alle barre: una manovra improvvisa ha provocato la caduta che gli è stata fatale.

La caduta dal tettuccio dell’Opel Frontera durante il raduno

La tragedia si era consumata l’11 ottobre, quando Manuel stava partecipando all’incontro nella zona industriale di Padernello. Il giovane si trovava sopra una Opel Frontera, mentre il conducente, un amico ventenne, effettuava alcune manovre nel piazzale.

Bertuol era aggrappato alle barre del tettuccio e stava registrando le immagini delle evoluzioni delle auto. Durante una curva improvvisa ha perso l’equilibrio, precipitando sull’asfalto e battendo violentemente la testa.

Le condizioni sono apparse immediatamente disperate. Il ventenne alla guida si è fermato per prestare soccorso e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari. Manuel è stato trasferito al Ca’ Foncello, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa e successivamente ricoverato in terapia intensiva. Il trauma cranico riportato nell’impatto era gravissimo e da quel momento il giovane non ha più ripreso conoscenza.

Nonostante le cure e i tentativi dei medici, dopo oltre un mese di agonia è arrivata la notizia della morte.

Il conducente dovrà rispondere di omicidio colposo

Dopo l’incidente, la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi nei confronti del ragazzo che si trovava alla guida dell’Opel Frontera. Con il decesso di Manuel, la sua posizione giudiziaria dovrà ora essere rivalutata e dovrà rispondere dell’ipotesi di omicidio colposo.

Gli accertamenti riguardano anche le circostanze in cui si è svolto il raduno. Subito dopo l’incidente, la sindaca di Paese, Katia Uberti, aveva precisato che l’iniziativa non era stata autorizzata e si era svolta «all’insaputa di tutti».

Manuel coltivava da tempo la passione per la fotografia e le riprese video, con una particolare attenzione alle automobili e alle motociclette. La sua pagina professionale su Instagram raccoglie numerosi scatti dedicati ai motori, testimonianza di un interesse che aveva trasformato anche in un’attività lavorativa.

Una storia familiare già segnata da un’altra tragedia: nel 2013, quando Manuel era ancora molto giovane, aveva perso il padre, morto a 50 anni in un incidente stradale a Mestre, dopo essersi schiantato contro un autobus.

Grave incidente a Spresiano: salvata la neonata di una donna incinta

Nelle stesse ore, un’altra drammatica vicenda ha coinvolto l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Una donna incinta di otto mesi è ricoverata in prognosi riservata, ma in condizioni stabili, dopo un grave incidente stradale avvenuto a Spresiano, sempre nel Trevigiano.

L’auto sulla quale viaggiava insieme al compagno, alla sorella incinta di tre mesi e a una bambina di un anno è stata speronata da un’altra vettura. In seguito all’impatto, il veicolo si è ribaltato ed è finito in un fossato.

La macchina che ha provocato l’incidente, una Nissan Qashqai presa a noleggio, è stata abbandonata sul posto. Le tre persone che si trovavano a bordo si sarebbero allontanate a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. All’interno del veicolo sono stati trovati alcuni attrezzi da scasso: tra le ipotesi al vaglio c’è quella che possa trattarsi di persone coinvolte in attività di furto.

La donna all’ottavo mese di gravidanza è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. I medici hanno disposto un parto cesareo d’urgenza, riuscendo a far nascere e a salvare la bambina. La neonata è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale, con prognosi precauzionalmente riservata.

Due vicende diverse, accomunate dal drammatico coinvolgimento dello stesso ospedale trevigiano: da una parte la morte di un ragazzo di 23 anni dopo settimane di agonia, dall’altra la corsa dei medici per salvare una madre e la sua bambina.