Kean, il primo bacio a Chiara Costanzo prima della strage di Crans-Montana: «Sono arrabbiato perché lei non c’è più»

I tre superstiti del rogo di Crans Montana e Chiara Costanzo

Il racconto a Verissimo dei tre ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno Leonardo Bove: «Non siamo eroi, siamo ragazzi contenti di essere qui»

C’è un ricordo che per Kean Talingdan resterà legato per sempre a quella notte di Capodanno a Crans-Montana: il primo bacio con Chiara Costanzo, l’amica che poche ore dopo avrebbe perso la vita nell’incendio del locale Le Constellation. Un momento di felicità diventato, con il passare del tempo, una ferita ancora più difficile da sopportare. «A ripensarci sono tanto arrabbiato», ha confidato il ragazzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Leonardo Bove e Francesca Nota.

I tre giovani, sopravvissuti alla tragedia, sono tornati in televisione per raccontare il percorso affrontato dopo il rogo, le difficoltà incontrate durante il ricovero e il tentativo di ricostruire la propria quotidianità. La loro testimonianza accompagna l’uscita di Quando finisce la notte, il libro scritto da Ivan Zazzaroni che raccoglie anche le loro storie.

Kean e quel bacio con Chiara: «Non me lo aspettavo»

Tra le parole più toccanti della puntata ci sono quelle di Kean, che ha ripercorso un episodio precedente all’incendio. Aveva confidato a Leonardo di non avere molte possibilità con Chiara: «Mi guarda malissimo, secondo me non ho possibilità». Poi, inaspettatamente, tra i due era scattato un bacio.

«Mi sono sorpreso quando ci siamo baciati, non me lo aspettavo», ha raccontato. Un ricordo che oggi assume un significato doloroso, perché Chiara non c’è più e non può condividere con lui le conseguenze di quella notte.

La rabbia di Kean, ha spiegato, non nasce soltanto dalle condizioni in cui si trova dopo il rogo. È soprattutto il pensiero dell’assenza dell’amica a tormentarlo: «Non perché sono in queste condizioni, sono in questo stato, ma per il fatto che lei non ci sia più, che non sia con noi e non possa nemmeno lamentarsi del dolore che avrebbe provato se fosse stata qua».

Parole che restituiscono il peso di una perdita vissuta da un ragazzo che, proprio quella sera, aveva condiviso con Chiara un momento speciale. Un ricordo felice che oggi si intreccia inevitabilmente con il dramma.

Francesca Nota: «Era come una sorella, mi è crollato il mondo addosso»

Anche Francesca Nota ha voluto ricordare Chiara, con cui aveva costruito un legame profondo fin dall’infanzia. Le due si erano conosciute a Crans-Montana e, una volta a Milano, avevano continuato a frequentarsi durante gli anni delle scuole superiori.

«Era come una sorella per me. Ci conoscevamo da bambine», ha spiegato Francesca, rievocando le abitudini che scandivano la loro amicizia. Ogni martedì andava a prenderla a scuola e poi pranzava a casa sua, insieme ai genitori di Chiara, con i quali ha mantenuto un rapporto molto stretto: «Sono come degli zii per me».

La notizia della morte dell’amica è stata uno shock devastante. Francesca ha raccontato di aver avuto un attacco di panico molto forte quando ha saputo che Chiara non ce l’aveva fatta. «Mi è crollato il mondo addosso», ha ricordato, descrivendo una reazione così intensa da far pensare inizialmente a chi le era vicino che stesse avendo una crisi epilettica.

Per riuscire a convivere con un’assenza tanto difficile da accettare, Francesca ha trovato anche un modo personale di custodire il ricordo dell’amica: «A me piace pensare che lei sia da un’altra parte, a fare un anno all’estero, non che non ci sia più».

Il coma, le ustioni e il ritorno alla vita dopo l’ospedale

Nel corso dell’intervista i tre ragazzi hanno ripercorso anche i momenti più complicati del ricovero e della riabilitazione. Leonardo Bove ha parlato del coma e dei tentativi di comunicare con i genitori quando era intubato. In quei giorni riusciva a trasmettere loro dei messaggi grazie all’aiuto di un macchinario speciale, un modo per mantenere un contatto nonostante le condizioni in cui si trovava.

Francesca ha invece ricordato la vicinanza ricevuta dal personale sanitario. L’umanità e l’empatia di medici e infermieri sono state un sostegno importante durante il percorso ospedaliero.

Per Kean, una delle prove più difficili è stata fare i conti con la perdita dell’autonomia. Le fasciature e le conseguenze delle ustioni gli impedivano di compiere anche gesti quotidiani che prima sembravano scontati.

Leonardo ha voluto inoltre chiarire come i tre ragazzi desiderino essere considerati: «Non vogliamo essere chiamati né eroi né sopravvissuti, siamo semplicemente ragazzi di 16/17 anni contenti di essere qua e di poter raccontare cosa è successo».

Una frase che riassume il senso della loro testimonianza: raccontare ciò che hanno attraversato senza essere identificati soltanto con la tragedia. Con la consapevolezza che il percorso per tornare alla normalità è ancora segnato dal dolore, dalle difficoltà e dal ricordo di chi, quella notte, non è riuscito a salvarsi.