Pitone nel water a Castelfidardo, scatta l’allarme: era una foto creata con l’intelligenza artificiale da un bambino di 9 anni

Il serpente trovato in bagno a Castelfidardo

Il falso avvistamento ha fatto scattare una caccia al serpente durata 48 ore. Il rettile non è mai esistito: il piccolo ha ammesso di aver manipolato l’immagine con l’IA

Un pitone che spunta dal water e una cittadina in allarme per la possibile presenza di un rettile in un’abitazione. Una scena che sembrava uscita da un film, ma che a Castelfidardo, in provincia di Ancona, ha finito per alimentare una vera e propria caccia al serpente. Peccato che quell’animale non sia mai esistito: a creare la fotografia che ha fatto scattare la paura è stato un bambino di 9 anni, utilizzando l’intelligenza artificiale.

La vicenda ha riportato alla mente la celebre leggenda metropolitana dei coccodrilli nelle fogne di New York. In questo caso, però, non c’era nessun rettile nascosto negli scarichi domestici e neppure un animale scappato dopo essere stato avvistato. Tutto è partito da un’immagine falsa, realizzata con uno strumento di IA e scambiata per una prova concreta.

La foto del pitone nel water e l’allarme a Castelfidardo

Secondo la ricostruzione riportata dall’AGI, il bambino avrebbe realizzato la fotografia dopo essere andato in bagno. Con un programma di intelligenza artificiale ha aggiunto un serpente all’immagine del water, costruendo una scena tanto insolita quanto inquietante. Subito dopo ha dato l’allarme, mostrando la foto come se avesse davvero immortalato un pitone affacciato dallo scarico.

L’immagine ha cominciato a circolare e la notizia si è rapidamente diffusa, arrivando anche su siti di emittenti televisive locali e quotidiani. Per circa 48 ore la presenza del rettile è stata presa sul serio, tanto da innescare una ricerca dell’animale. Tra le ipotesi circolate c’era anche quella che il serpente fosse riuscito a fuggire o fosse rientrato nelle tubature.

Ma del pitone non è stata trovata alcuna traccia. E non poteva essere altrimenti: il rettile era soltanto il prodotto di una manipolazione digitale.

La confessione del bambino dopo due giorni

La vicenda si è chiarita quando il piccolo, incalzato dai carabinieri forestali, ha ammesso di aver creato lui stesso il falso. La fotografia non documentava un avvistamento reale, ma era stata realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Un episodio che ha assunto un significato ancora più particolare per la cittadina marchigiana: proprio pochi giorni prima, il sindaco Roberto Ascani aveva organizzato un convegno dedicato all’intelligenza artificiale. Stavolta, però, la tecnologia è finita al centro di una storia che ha mostrato quanto facilmente un contenuto artificiale possa trasformarsi in una notizia capace di generare allarme.

L’esperto: «Un pericolo enorme, bisogna parlarne nelle scuole»

A commentare l’accaduto è stato Paolo Clini, direttore del dipartimento di Intelligenza artificiale dell’Università Politecnica delle Marche, intervistato dall’AGI.

«È una storia incredibile», ha osservato, sottolineando come l’episodio sia arrivato in giorni già segnati dalla circolazione di messaggi relativi ad allarmi bomba. Per Clini, il caso mette in evidenza un problema più ampio: «Che cosa può fare l’intelligenza artificiale e quali allarmi è in grado di suscitare».

L’esperto invita anche a interrogarsi sull’accesso dei minori a questi strumenti. «Dobbiamo chiederci perché un bambino di nove anni accede a questi strumenti», ha spiegato, ipotizzando che possa essere stato utilizzato uno dei programmi già presenti sugli smartphone, capaci di aggiungere elementi artificiali a fotografie di oggetti reali.

Alcuni particolari dell’immagine, come i contorni sfumati del serpente, avrebbero potuto far sorgere dubbi sulla sua autenticità. Eppure il contenuto è stato ritenuto credibile e ha continuato a circolare.

Clini richiama quindi la necessità di indicare chiaramente quando un’immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale e di affrontare il tema anche nelle scuole. «Come possiamo difenderci non solo da mail fake ma anche da questo uso dell’intelligenza artificiale? Bisogna parlare di tutto questo nelle scuole, ed evitare di girare ad altri immagini di questo tipo, facendole diventare virali».

La storia del pitone fantasma di Castelfidardo si è conclusa con una confessione e senza alcun rettile da catturare. Ma lascia una domanda tutt’altro che marginale: nell’epoca delle immagini create dall’IA, quanto può essere facile trasformare una finzione in un allarme reale?