Pagelle Belgio-Italia 4-1, crollo azzurro e addio Nations League: Pio Esposito illude, poi è notte fonda

Il Belgio travolge l'Italia e la elimina dalla Nations League

La Nazionale parte forte e passa in vantaggio, ma in undici minuti subisce tre reti e consegna la partita ai padroni di casa

Un avvio promettente, un vantaggio che sembrava poter indirizzare la serata e poi un autentico blackout. L’Italia crolla a Bruxelles, travolta 4-1 dal Belgio nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League, e saluta la competizione con un’eliminazione che lascia molti interrogativi. Gli Azzurri chiudono al terzo posto, alle spalle di Francia e Belgio, qualificati ai quarti di finale.

La squadra di Roberto Mancini comincia con personalità e al 7′ costruisce già una doppia occasione: Fagioli impegna Lammens, che si oppone anche alla ribattuta di Pisilli. Due minuti più tardi serve invece un grande Donnarumma per fermare in rapida successione De Ketelaere, Mechele e Ngoy. Proprio il capitano azzurro dà il via all’azione del vantaggio: all’11’ Barella lancia Kayode sulla destra, il cui cross trova Pio Esposito, puntuale nella deviazione vincente. Per l’attaccante è la decima rete in quindici presenze con la Nazionale.

Botta e risposta Pio Esposito – De Cuyper

L’illusione dura pochissimo. Al 15‘ De Cuyper trova il pareggio sfruttando un pallone rimasto in area dopo una serie di rimpalli. Gli Azzurri accusano il colpo e mostrano tutte le proprie fragilità sulle palle inattive. Al 22′, infatti, il Belgio completa il sorpasso: sul corner battuto da De Bruyne, Mechele trova la deviazione, Donnarumma respinge ma Ngoy è il più rapido ad avventarsi sulla sfera e firma il 2-1.

La difesa italiana perde completamente le distanze e quattro minuti più tardi arriva anche il tris. Doku si inventa una giocata individuale di grande qualità, si infila tra i difensori azzurri e conclude con un diagonale imparabile. Una progressione che certifica le difficoltà di una retroguardia incapace di arginare le accelerazioni avversarie.

Prima dell’intervallo Donnarumma deve ancora superarsi su De Bruyne, deviando la conclusione del belga con l’aiuto del palo. Nella ripresa i cambi di Mancini non riescono a cambiare l’inerzia della gara. Il Belgio continua a spingere e sfiora il poker con De Bruyne, mentre De Ketelaere centra la traversa di testa sugli sviluppi di un corner. Al 64′ è ancora il portiere azzurro a negare la doppietta al centrocampista del Manchester City.

Non bastano i cambi, ripresa senza squilli e con l’errore di Pio dal dischetto

L’Italia fatica a reagire e non riesce a costruire occasioni per riaprire la partita. All’80’ arriva così il definitivo 4-1: Doku parte ancora in velocità, resiste alla pressione degli avversari e serve De Bruyne, che apparecchia per Moreira, libero di battere Donnarumma. Nel recupero c’è anche la possibilità di rendere meno amaro il passivo, ma Pio Esposito si fa parare un calcio di rigore da Lammens. Un errore che non cambia il verdetto di una serata da dimenticare: l’Italia è fuori dalla Nations League e dovrà ripartire dalle qualificazioni europee in programma a marzo.

Le pagelle dell’Italia: Donnarumma limita i danni, buon esordio per Cissé

Donnarumma 6,5 – Il passivo sarebbe potuto essere ancora più pesante senza i suoi interventi. Al 9′ compie una prodezza su tre conclusioni ravvicinate, poi si oppone a De Bruyne prima dell’intervallo e nella ripresa. Non ha responsabilità evidenti sulle reti subite, ma non può evitare il tracollo della difesa.

Kayode 5,5 – Ha il merito di accompagnare con qualità l’azione che porta al vantaggio azzurro, servendo a Pio Esposito un pallone perfetto. Dopo il buon avvio, però, fatica a contenere le iniziative belghe e non riesce a garantire continuità nelle due fasi.

Scalvini 5 – Serata complicata per il difensore, coinvolto nelle difficoltà di una retroguardia che perde rapidamente compattezza. Il Belgio trova spazi con troppa facilità e lui non riesce a opporre la necessaria solidità. Dal 17′ st Cisse 6 – Entra in una partita ormai compromessa, senza commettere particolari sbavature.

Bastoni 5 – In difficoltà come tutto il reparto arretrato. Non trova le contromisure alle accelerazioni degli attaccanti belgi e al 43′ commette un errore in fase di impostazione che permette a De Bruyne di presentarsi al tiro. Donnarumma evita conseguenze peggiori.

Calafiori 5 – Soffre la velocità e la qualità degli avversari, soprattutto quando il Belgio attacca in campo aperto. Non riesce a dare sicurezza alla linea difensiva e fatica a leggere i movimenti offensivi dei padroni di casa.

Barella 5 – Avvia con una bella apertura l’azione dell’1-0, ma il suo contributo si esaurisce progressivamente con il passare dei minuti. Non riesce a prendere in mano il centrocampo né a dare ordine alla manovra quando la squadra finisce sotto pressione.

Tonali 5 – Parte con intensità, ma perde progressivamente il controllo della zona nevralgica del campo. Il Belgio riesce a trovare superiorità e profondità, lasciando gli azzurri spesso in balia delle iniziative avversarie. Ammonito, salterà la prossima gara per squalifica.

Fagioli 4,5 – Ha subito una buona opportunità al 7′, ma trova sulla sua strada Lammens. Dopo quell’episodio sparisce progressivamente dalla partita e non riesce a incidere nella costruzione del gioco. In difficoltà anche quando il Belgio alza il ritmo. Dal 1′ st Doumbia 5,5 – Prova a dare maggiore dinamismo al centrocampo, ma entra quando la partita è già indirizzata e non riesce a cambiare l’inerzia.

Pisilli 5 – Partecipa alla prima occasione azzurra, ma la sua conclusione sulla ribattuta viene neutralizzata dal portiere belga. Per il resto fatica a trovare spazio e a rendersi utile nella fase offensiva. Dal 1′ st Dimarco 5 – Il suo ingresso non produce la scossa sperata. Non riesce a dare incisività alla manovra e a cambiare il volto della partita.

Pio Esposito 6 – Segna il gol del momentaneo vantaggio con un movimento da centravanti e conferma il suo feeling con la maglia azzurra, raggiungendo quota dieci reti in quindici presenze. Ha però una grande occasione per rendere meno pesante il risultato nel finale, ma si fa ipnotizzare da Lammens dal dischetto. Resta una prestazione con luci e ombre.

Koleosho 5,5 – Cerca di mettere in difficoltà la difesa belga con qualche iniziativa, ma non trova continuità e concretezza. Fatica a entrare nel vivo della manovra e non riesce a creare pericoli significativi. Dal 36′ st Vergara sv – Pochi minuti a disposizione, ma prova a dare vivacità alla fase offensiva senza arrendersi al risultato ormai compromesso.