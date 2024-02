‘Vi supplico non lo fate’, la 13enne riconosce 2 minori del branco che hanno abusato di lei a Catania

La 13enne violentata martedì 30 gennaio nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha identificato i due minorenni autori dello stupro. Il riconoscimento è avvenuto durante un confronto all’americana con i sette componenti del branco. “Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare” – le parole della giovane nel tentare di dissuadere i suoi aggressori.

La ragazza non è riuscita invece a riconoscere gli altri 5 che avrebbero fatto parte del gruppo, affermando di non averli visti in viso e di non volere accusare degli innocenti. A contribuire all’identificazione degli altri 5, oltre a uno di loro che ha collaborato con gli inquirenti, sarebbe stato anche il fidanzato della 13enne costretto ad assistere allo stupro mentre veniva tenuto fermo.

Intanto è stato fissato per lunedì 5 febbraio, al Palazzo di Giustizia di Catania, l’ interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei cinque maggiorenni fermati dai Carabinieri, su iniziativa della Procura distrettuale, indagati per violenza sessuale di gruppo aggravata.

Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all’identificazione del ‘branco’ che avrebbe partecipato alle violenze.