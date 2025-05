Vibo Valentia, Martina Piserà muore dopo aver scoperto il decesso del bimbo che aspettava

Martina Piserà

La 32enne si era recata in ospedale perché il bimbo non si muoveva

Un dramma ha scosso Vibo Valentia, dove una donna di 32 anni, Martina Piserà, è deceduta all’ospedale Jazzolino in seguito a un arresto cardiaco dopo aver appreso la morte del figlio che portava in grembo. Originaria di Pizzo ma residente a Filandari, la giovane si era recata al pronto soccorso alle 5 del mattino di domenica 4 maggio, preoccupata per l’assenza di movimenti del bambino.

Il dolore straziante e l’improvviso peggioramento

Dopo i primi accertamenti, i medici le hanno comunicato il decesso del feto. Martina Piserà è stata quindi trasferita in Ginecologia, inizialmente in condizioni stabili ma visibilmente sconvolta. Nel giro di mezz’ora, il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente. Nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un’ora, la donna è deceduta.

La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. È stato disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche, e sarà effettuata un’autopsia. I carabinieri del Reparto operativo stanno indagando per accertare eventuali responsabilità mediche.

Due comunità in lutto

Cordoglio e commozione sono stati espressi dal sindaco di Pizzo, Sergio Pititto. Anche l’amministrazione comunale di Filandri ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia di Martina Piserà con un post su Facebook.

“In questo momento di dolore immenso, ci stringiamo con affetto e rispetto alla famiglia e a tutte le persone che le erano vicine, partecipando al loro lutto con sincera commozione. Per onorare la sua memoria e quella del bambino che portava in grembo, invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi in un momento di silenzio e raccoglimento. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma come comunità possiamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro abbraccio a chi soffre”.