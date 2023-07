Allenatore ucciso in diretta durante la partita in Messico: il video choc e la reazione dei calciatori

L’omicidio va in diretta durante una partita di calcio amatoriale in notturna a Ciudad Obregón, nello Stato di Sonora.

Blitz armato durante una partita amatoriale a Ciudad Obregon: ucciso il 44enne allenatore El Pelirrojo

Il match è stato interrotto dall’attacco di un gruppo di individui armati che nell’azione ha ucciso uno degli allenatori. L’episodio è avvenuto in un impianto sportivo nel quartiere di Cajeme intorno alle 21:20 locali quando l’incontro era in corso.

Uno dei tecnici, identificato come Jorge Alberto “N” detto El Pelirrojo, di 44 anni, è stato colpito da una scarica di proiettili. Il momento in cui è avvenuto l’omicidio è stato ripreso in un video, visto che il match è stato trasmesso in diretta sui social da una delle due squadre sul terreno di gioco, la Gamesa Union.

Il match trasmesso in diretta sul profilo social del Gamesa Union

L’arbitro ha sospeso la partita mentre i calciatori stavano cercando di capire cosa stesse accadendo. Sul posto sono giunti i paramedici della Croce Rossa, la Protezione Civile e le autorità locali.

La Procura di Stato ha riferito che l’omicidio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 19 luglio. Al blitz avrebbero preso parte quattro persone giunti presso il nucleo sportivo. Sono scesi da un autoveicolo per commettere un’aggressione diretta con armi da fuoco nei confronti della vittima.