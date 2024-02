Villa Certosa in vendita per 500 milioni di euro: curiosità e aneddoti sul buen retiro di Berlusconi

I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di vendere Villa Certosa, in Sardegna, per 500 milioni di euro: lo scrive oggi in prima pagina il Financial Times, che cita tre persone a conoscenza dell’operazione. La lussuosa residenza del fondatore di Forza Italia si estende su 4.500 metri quadri con 126 stanze, 4 bungalow, gli immobili ‘Cactus’ e ‘Ibiscus’, piscine, palestra, una torre, campi da calcio, un teatro, una serra e un vasto parco.

Villa Certosa, la decisione dei figli di Berlusconi sulla lussuosa residenza in Sardegna del Cavaliere

Il Cavaliere, ricorda il giornale, ospitò nella proprietà i più potenti leader mondiali, tra cui l’ex presidente americano George W Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin. Tra i possibili acquirenti ci sarebbero miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita non sarà pubblicizzata, sottolineano le fonti, e le visite dovrebbero cominciare questo mese. L’Ft ricorda inoltre che la Villa era stata valutata in 260 milioni di euro nel 2021.

Una delle fonti ha commentato che il prezzo richiesto attualmente è superiore alla somma che la famiglia si aspetta dalla vendita. Il Financial Times sottolinea inoltre che Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015, ma Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni di una potenziale vendita. Secondo i media aveva rifiutato un’offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che già in precedenza aveva cercato di acquistare la proprietà.

Fu acquistata negli ’80: dal mega parco al vulcano artificiale

Nel 2021 Silvio Berlusconi voleva ampliare il suo gioiello nel nord-est della Sardegna, Villa Certosa a Porto Rotondo, considerata una delle dimore di lusso più costose al mondo, che l’ex premier comprò negli anni ’80. All’epoca l’imprenditore, poi fondatore di Forza Italia nel 1994, la fece ristrutturare dall’architetto Gianni Giamondi. Al disegno dell’enorme giardino contribuì la vivaista Rosi Sgaravatti.

Il parco che circonda la Villa si estende su una sessantina di ettari: vi si trovano l’anfiteatro dei cactus, con 2.100 piante grasse di 500 specie diverse; il lago delle Palme con 1.200 piante di 80 specie; il museo degli Hibiscus, con cinquemila esemplari di 850 varietà; l’orto di Getsemani con 150 ulivi centenari, oltre a un agrumeto con 160 specie differenti, ginepri, lecci, cisto e mirto. Berlusconi vi fece realizzare anche un laghetto e un vulcano artificiale, attrazione per le feste di Ferragosto.