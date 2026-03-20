Senza acqua e scoppia la furia: morde e stacca l’orecchio al proprietario nel napoletano

Tensione alle stelle in uno stabile di Villaricca

Cosa è successo nel condominio di Villaricca?

La tensione per la mancanza d’acqua si trasforma in violenza. A Villaricca, nel Napoletano, una lite condominiale è degenerata fino a un gesto estremo: un 33enne ha morso e staccato parte dell’orecchio del proprietario di casa.

L’episodio è avvenuto nella zona di Villaricca 2, dove da giorni i residenti convivono con gravi disagi nell’erogazione idrica. Una situazione che ha acceso gli animi fino a trasformare lo stabile in un vero e proprio ring.

Perché la lite è degenerata così?

Alla base dello scontro, un dubbio che ha alimentato la tensione tra gli inquilini e il proprietario: di chi è la responsabilità della mancanza d’acqua?

Da una parte gli affittuari, esasperati da giorni senza servizio. Dall’altra il proprietario, chiamato in causa per un problema che potrebbe dipendere anche dagli enti.

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti.

Il momento shock: pugno e morso

Secondo la ricostruzione, sarebbe stato il 63enne proprietario a colpire per primo il 33enne con un pugno.

La reazione è stata immediata e brutale: il giovane ha morso l’orecchio dell’uomo fino a strapparne una parte del padiglione auricolare.

Una scena che ha lasciato sotto shock i presenti e che racconta il livello di esasperazione raggiunto nel condominio.

I soccorsi e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti.

Il 63enne è stato trasportato in ospedale, dove si trova ancora in osservazione per le gravi lesioni riportate.

Il 33enne è stato invece arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Emergenza acqua e tensione sociale

L’episodio accende i riflettori su una situazione più ampia: la mancanza d’acqua che da oltre una settimana colpisce diverse zone.

Un disagio che, oltre ai problemi quotidiani, sta generando tensioni sempre più forti tra cittadini, proprietari e istituzioni.

Quando il disagio diventa violenza

Quello di Villaricca non è solo un fatto di cronaca nera, ma il segnale di un clima che può degenerare rapidamente quando i servizi essenziali vengono a mancare.

La lite, partita da un problema quotidiano, si è trasformata in un episodio estremo.

E ora resta una domanda: quanto può reggere una comunità quando la pressione supera il limite?