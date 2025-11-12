‘Trump a casa mia con Virginia Giuffrè’, l’email di Epstein e lo scontro tra tycoon e Dem: ‘Una trappola’

Virginia Giuffrè con il principe Andrea all'età di 17 anni

Una ragazza americana e il coraggio che ha fatto cadere il principe Andrea

“Una normale ragazza americana ha fatto cadere un principe britannico con la sua sincerità e il suo straordinario coraggio”. Così la descrivono i familiari di Virginia Giuffrè, protagonista di un destino crudele e di un coraggio senza pari. Il suo memoir, pubblicato postumo alla fine del mese scorso con il titolo Nobody’s Girl, racconta il viaggio nel buio più profondo, e lascia una scia di verità che ha scosso Buckingham Palace.

Virginia, morta suicida lo scorso aprile all’età di 41 anni, è stata testimone chiave del crollo del “castello di carta” di Jeffrey Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell, tra abusi sessuali e traffico di minorenni. La donna non solo ha raccontato il proprio inferno, ma ha denunciato il sistema di uomini potenti che sfruttava giovani ragazze, portando conseguenze mondiali: tra queste, il colpo alla reputazione del principe Andrea, secondo figlio di Elisabetta II.

L’email di Epstein: ‘Trump sapeva delle ragazze’

“Trump sapeva delle ragazze” e “Virginia Giuffre ha passato ore a casa mia con lui”. Firmato Jeffrey

Epstein . Dopo aver incenerito il principe Andrea, esautorato da ogni titolo nel Regno Unito, il caso del finanziere pedofilo esplode pericolosamente nelle mani del tycoon, con la diffusione di alcune email di

Epstein da parte dei democratici della commissione vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda. I messaggi, scambiati con la fidanzata-complice Ghislaine Maxwell e con il giornalista-scrittore Michael Wolff, contraddicono non solo la versione del tycoon, ma anche quella della stessa Maxwell che intende chiedere al presidente la scarcerazione, commutando i suoi 20 anni di pena dopo aver escluso il suo coinvolgimento in comportamenti illeciti.

I dem vanno all’attacco, cavalcando le frasi compromettenti del finanziere: “Queste ultime email e corrispondenze sollevano domande inquietanti su cosa stia ancora nascondendo la Casa Bianca e sulla natura del rapporto tra Epstein e il presidente”, ha incalzato il deputato Robert Garcia, massimo esponente del partito nella commissione di vigilanza. Immediata la reazione della Casa Bianca.

Il tycoon: ‘Stanno cercando riportare in auge una bufala’

“I Democratici stanno cercando di riportare in auge la bufala di Jeffrey Epstein perché farebbero qualsiasi cosa per distogliere l’attenzione dai loro pessimi risultati sullo Shutdown e su tanti altri argomenti”. Lo scrive su Truth Donald Trump, affermando che “solo un Repubblicano pessimo, o stupido, cadrebbe in questa trappola”, in evidente riferimento alla petizione bipartisan presentata alla Camera che chiede la pubblicazione di tutti i documenti ancora in possesso del dipartimento di Giustizia sulla vicenda

Il presidente degli Stati Unitinon sta né parlando né pensando a una grazia per Ghislaine Maxwell, collaboratrice di lunga data di Jeffrey Epstein, ha riferito Leavitt durante una conferenza stampa, commentando la possibilità che Trump possa concedere la grazia a Maxwell.

L’inferno comincia da giovanissima

La vita di Virginia è stata segnata da traumi profondi fin dall’infanzia. Abusi fisici e sessuali hanno cucito sulla sua pelle una fragilità invisibile agli occhi del mondo. Adolescente, ha cercato di difendersi dalle cicatrici dell’anima. Nel 2000, a soli 16 anni, Virginia viene avvicinata da Ghislaine Maxwell al resort di Trump, Mar-a-Lago. Maxwell, elegante e benestante, le promette un futuro luminoso, ma è solo l’inizio di un incubo che la segnerà per sempre.

Non sapeva ancora che sarebbe stata ceduta come merce, vittima di un sistema di abusi organizzato, tra Epstein, Maxwell e uomini potenti di tutto il mondo. La foto del 2001 a Londra la ritrae con l’ormai ex principe Andrea nella residenza di Belgravia della Maxwell: Virginia ha 17 anni, un viso da ragazza normale, sorridente, ignara del tormento che la attende.

La fuga, la maternità, ma il dolore non va via

A 19 anni, Virginia prova a riprendere in mano la propria vita. Fugge dagli aguzzini, arriva in Australia, si sposa e diventa madre. Ma la memoria degli abusi resta indelebile. Nessun matrimonio, nessuna nuova vita, nessuna distanza geografica riesce a cancellare gli incubi che la perseguitano.

Eppure, è proprio questa fragilità trasformata in forza a renderla straordinaria. Virginia decide di raccontare tutto, di parlare nei tribunali, davanti ai media internazionali, affinché la sua sofferenza serva a fermare i carnefici e proteggere altre ragazze. Il suo coraggio è totale: non solo testimonia, ma lo fa con una lucidità e una determinazione che scuotono poteri e istituzioni.

Il suicidio e il memoir postumo

Il 30 marzo, Virginia postava online che si trovava in fin di vita a causa di un incidente automobilistico. Nei giorni successivi, accusava suo marito di abusi: non poteva più tacere. Ad aprile, decide di togliersi la vita. I familiari ricordano:

“Alla fine, il peso degli abusi è diventato insopportabile. Virginia era una guerriera.”

Il memoir postumo, Nobody’s Girl, è la testimonianza definitiva, scritta negli ultimi anni di vita, un atto di coraggio estremo e un lascito al mondo. È la voce di chi non può più sopportare il silenzio, ma vuole lasciare un messaggio chiaro: la verità deve emergere, sempre.

L’eco globale delle sue parole

Il libro non solo scuote la famiglia reale britannica, ma arriva fino agli Stati Uniti. Il nome di Virginia compare nelle email di Epstein pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera: la ragazza, pur senza mai approfondire il contatto con Donald Trump, emerge come una delle vittime che Epstein frequentava nella sua rete criminale.

Virginia diventa simbolo di resistenza e denuncia, di come la voce di una singola donna possa cambiare il corso degli eventi. Il suo volto giovane, immortalato accanto al principe Andrea, ricorda a tutti che dietro i titoli nobiliari e la ricchezza si nascondono crimini e sofferenze spesso ignorate.

Un ricordo che non si spegne

Oggi, il memoir di Virginia Giuffrè non è solo un libro, ma un monito. Racconta un’infanzia spezzata, un’adolescenza sfruttata, un’età adulta segnata dalla lotta per giustizia. La sua storia è una testimonianza cruda, empatica e necessaria, che rende omaggio al coraggio di chi, pur fragile, ha scelto di non tacere.

Virginia è diventata un simbolo: di dolore, di forza e di verità. Il suo libro è l’eredità di una vita che il mondo non deve dimenticare.