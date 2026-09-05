Zungri, schianto nella notte: Domenico Colacchio e Rocco Cichello muoiono a 52 e 37 anni, auto fuori strada

Rocco Cichello, di 37 anni, e Domenico Colacchio, di 52 anni

I due uomini erano di Filandari: l’incidente sulla Sp 17, escluso al momento il coinvolgimento di altri veicoli

È una tragedia che ha sconvolto Filandari quella avvenuta nella notte nel Vibonese. Domenico Colacchio, 52 anni, e Rocco Cichello, 37, entrambi residenti nel comune della provincia di Vibo Valentia, sono morti in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 17, nei pressi della rotatoria di Zungri, sul rettilineo in direzione Mesiano.

I due viaggiavano sulla stessa automobile quando, per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla carreggiata.

L’incidente si è verificato dopo la mezzanotte, intorno alle 2.30. L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare.

L’auto finisce fuori strada: la prima ricostruzione

Sono ora i carabinieri della Compagnia di Tropea a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un incidente autonomo. Al momento, infatti, sarebbe escluso il coinvolgimento di un’altra vettura.

La macchina stava procedendo verso Mesiano quando, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe perso aderenza e controllo, terminando fuori dalla sede stradale.

Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto l’uscita di strada. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi necessari per stabilire la dinamica esatta e verificare eventuali responsabilità.

I soccorsi nella notte, ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine.

I soccorritori hanno trovato i due uomini all’interno della vettura, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato purtroppo inutile.

La scena dell’incidente è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e gli accertamenti sulla vettura e sulla carreggiata.

Sarà ora l’inchiesta a stabilire perché l’auto abbia improvvisamente perso il controllo e sia finita fuori strada.

Filandari piange Domenico e Rocco

La notizia della morte di Domenico Colacchio e Rocco Cichello ha rapidamente raggiunto Filandari e Arzona, dove i due erano conosciuti.

Il piccolo centro del Vibonese si è ritrovato così a piangere due persone morte nello stesso incidente, in una notte che avrebbe dovuto essere come tante altre e che invece si è trasformata in una tragedia.

Il dolore della comunità si aggiunge ora agli interrogativi sull’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire ogni dettaglio dello schianto avvenuto sulla Sp 17 a Zungri.