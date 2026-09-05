Ida Di Filippo, il sì da sogno a Sorrento: la star di Casa a prima vista sposa Pietro e festeggia con Marianna e Gianluca (VIDEO)

Ida Di Filippo ha detto sì al suo Pietro a Sorrento

L’agente immobiliare di Siano ha pronunciato il sì al Santuario della Madonna del Carmine: circa 200 invitati per il matrimonio

Ha coronato il suo sogno d’amore in uno degli scenari più suggestivi della Campania. Ida Di Filippo, amatissima protagonista di Casa a prima vista, è convolata a nozze con Pietro Albano, infermiere di 35 anni, con una giornata che ha unito emozione, amici, social e una location da sogno sulla costiera sorrentina.

L’agente immobiliare originaria di Siano, in provincia di Salerno, ha documentato sui social i momenti che hanno preceduto il grande giorno, condividendo con i suoi circa 400mila follower la corsa verso il sì, le prime lacrime e tutta l’emozione della vigilia.

E accanto a lei non potevano mancare le due persone con cui ha condiviso una delle esperienze professionali più importanti della sua vita: Marianna D’Amico e Gianluca Torre, i suoi compagni di avventura in Casa a prima vista.

«Sarà una sposa che piangerà tantissimo»

Già prima della cerimonia Ida Di Filippo aveva fatto capire ai suoi follower quanto fosse forte l’emozione.

«Sono arrivata a Sorrento e ho già le prime lacrime; sarà una sposa che piangerà tantissimo», aveva raccontato su Instagram alla vigilia delle nozze.

Poi aveva aggiunto: «L’emozione non è facile da gestire però sono molto felice, mi state scrivendo in tantissimi. Grazie per le belle parole».

Una promessa mantenuta, perché il matrimonio è stato accompagnato da una forte partecipazione emotiva della sposa, che ha scelto di condividere con il pubblico diversi momenti della preparazione.

Tra questi anche una Stories realizzata durante il make up insieme a Marianna D’Amico, ribattezzata affettuosamente da Ida «bambolina». Gianluca Torre è invece il suo «biscottino», in un gioco di soprannomi che racconta il rapporto di grande complicità costruito negli anni.

Il sì davanti a Pietro e il bacio sul sagrato

Il rito religioso è stato celebrato al Santuario della Madonna del Carmine.

Tra i primi a mostrare sui social un momento della cerimonia è stata proprio Marianna, che ha pubblicato una Stories con Ida e Pietro appena usciti dalla chiesa.

Poco dopo è arrivato il post della stessa Ida Di Filippo. In una delle immagini più dolci della giornata, la neo-sposa scambia un bacio con Pietro sul sagrato della chiesa.

Il messaggio scelto per accompagnare lo scatto non lasciava spazio a dubbi: «Finalmente marito e moglie».

Una frase semplice che racchiude il significato di una giornata attesa e preparata anche attraverso numerosi contenuti condivisi nelle settimane precedenti.

Da Sorrento all’hotel da sogno: «Mi sembra di essere in paradiso»

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti hanno avuto come scenario il Grand Hotel Europa Palace Sorrento, una delle strutture più prestigiose della penisola sorrentina.

Ida ha mostrato anche la propria camera, lasciando intravedere la location scelta per il soggiorno.

«Buongiorno da qui, mi sembra di essere in paradiso», ha scritto mostrando la stanza ai suoi follower.

La struttura propone camere e suite con prezzi che possono raggiungere cifre molto elevate. Tra le sistemazioni più esclusive viene indicata la suite attico con vista mare, da circa 1.837 euro a notte, con 70 metri quadrati, arredamento di pregio, bagno in marmo e grande terrazzo.

Non è però ufficialmente confermato che sia proprio questa la stanza scelta da Ida per il soggiorno.

Circa 200 invitati e una festa insieme agli amici di sempre

Al matrimonio hanno partecipato circa 200 invitati, tra familiari, amici e persone vicine alla coppia.

Tra loro c’erano inevitabilmente anche Marianna D’Amico e Gianluca Torre, che negli anni sono diventati inseparabili compagni di televisione e di avventure.

I due, attraverso le immagini pubblicate sui social, hanno raccontato la propria partecipazione alla festa e la bellezza della penisola sorrentina, condividendo alcuni scorci del soggiorno.

Per Ida è stato quindi un matrimonio vissuto pienamente anche attraverso il rapporto con le persone che hanno accompagnato il suo percorso professionale e televisivo.

Da Siano a Casa a prima vista: il successo di Ida Di Filippo

Il grande pubblico ha imparato a conoscere Ida Di Filippo grazie a Casa a prima vista, il format di Real Time nel quale è protagonista dal 2023 insieme a Gianluca Torre e Marianna D’Amico.

L’approdo in televisione era arrivato quasi per caso, dopo un casting. Il suo modo di porsi, l’ironia e la naturalezza mostrata davanti alle telecamere l’hanno trasformata rapidamente in uno dei volti più riconoscibili del programma.

Puntata dopo puntata, Ida ha conquistato una grande popolarità, diventando una delle agenti immobiliari più amate del format.

Non solo Casa a prima vista: da Turisti per case a Pazzi di dolci

L’esperienza televisiva di Ida non si è fermata a Casa a prima vista.

Insieme a Gianluca Torre è stata protagonista anche di Turisti per case, il programma di Real Time arrivato in prima serata nell’autunno del 2025, accanto a Tommaso Zorzi.

Ida è inoltre apparsa anche in altri progetti televisivi, tra cui Pazzi di dolci su Food Network, con Tommaso Foglia.

Ma stavolta, almeno per un giorno, la televisione ha lasciato spazio alla vita privata.

A Sorrento, davanti a familiari e amici, Ida Di Filippo ha pronunciato il suo sì a Pietro Albano. E il momento che meglio racconta questa giornata resta forse quel messaggio pubblicato dopo la cerimonia: «Finalmente marito e moglie».