Me contro Te, il «sì» davanti a centomila persone: Luì e Sofì si sposano sul palco e si commuovono

Le nozze show dei Me contro Te

Il matrimonio civile all’Unipol Dome di Milano diventa uno show: oltre 100mila persone collegate in streaming e poi il concerto

Per anni hanno condiviso video, canzoni, avventure e una parte enorme della loro vita con milioni di persone. Sabato 5 settembre è arrivato il momento del «sì» vero, quello pronunciato davanti a un funzionario del Comune di Milano, a familiari, amici e soprattutto a una platea immensa di fan.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofì dei Me contro Te, si sono sposati all’interno dell’Unipol Dome di Milano, trasformando il loro matrimonio civile in un grande spettacolo.

L’evento ha riempito l’arena e ha raccolto un seguito enorme anche online: oltre 100mila persone risultavano collegate su Twitch per seguire la cerimonia e lo show.

Luigi canta per Sofia: «Io e te lo sappiamo che sarà per sempre»

A dare il via alla cerimonia è stato Luigi Calagna, entrato sul palco come accade tradizionalmente allo sposo. Ma invece di aspettare semplicemente l’arrivo della futura moglie, Luì ha scelto di dedicarle una vera e propria serenata.

Una risposta anche a chi, negli anni, ha dubitato della genuinità della loro relazione e ha ipotizzato che la loro storia fosse legata soprattutto al business costruito online.

«Non ci frega niente della gente. Io e te lo sappiamo che sarà per sempre», ha cantato Luigi rivolgendosi a Sofia.

Poco dopo è arrivata la sposa e un funzionario del Comune di Milano ha celebrato il matrimonio civile direttamente sul palco.

Tra le prime file c’erano i familiari della coppia, mentre i testimoni hanno raggiunto gli sposi per leggere le loro dediche.

Le promesse, le lacrime e il ricordo di quando avevano 15 anni

Il momento più emozionante è arrivato con le promesse.

Luigi ha letto le sue parole con la voce rotta dalla commozione: «Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu».

Poi è toccato a Sofia, che ha ricordato gli inizi della loro storia.

«Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l’uno accanto all’altra. Ti prendi cura di me senza far rumore».

Parole che hanno fatto commuovere entrambi.

Particolarmente significativa anche la reazione di Sofia, che durante la formula del matrimonio si è lasciata sopraffare dall’emozione e ha dovuto ripetere più volte il «sì», prima di riuscire a pronunciarlo senza inciampare nelle parole.

Poi lo scambio delle fedi nuziali, portate sul palco dai cugini e dai nipoti della coppia, e il momento ufficiale del matrimonio.

L’emozione degli sposi

Dal sì al concerto: l’abito da sposa cambia e parte lo show

La cerimonia non ha segnato la fine dell’evento, ma soltanto la sua prima parte.

Dopo aver pronunciato il sì, Luì e Sofì sono tornati dietro le quinte per cambiarsi e prepararsi alla seconda parte dello spettacolo.

Sofia ha indossato un secondo abito da sposa, più corto e abbinato a grandi stivali bianchi. Luigi ha invece scelto un look più classico, con camicia e pantaloni scuri.

Poi il palco si è trasformato in quello di un vero concerto, con la coppia protagonista delle esibizioni sulle note delle canzoni più conosciute del proprio repertorio.

«Finalmente ci siamo sposati e adesso siamo pronti a festeggiare», ha detto Sofia al pubblico prima di continuare lo show.

Il matrimonio trasformato in evento per il pubblico

Quello dei Me contro Te non è stato quindi un matrimonio tradizionale celebrato lontano dai riflettori.

La coppia siciliana ha scelto di inserire il matrimonio civile dentro un grande spettacolo, chiamato The Wedding Show, pensato per unire la cerimonia alla musica e all’intrattenimento.

Sul palco, oltre agli sposi, sono saliti creator, influencer e ospiti. Fuori dall’arena, invece, migliaia di famiglie e giovanissimi hanno seguito l’evento attraverso la diretta streaming gratuita sul canale Twitch ufficiale dei Me contro Te.

Una scelta che aveva già provocato discussioni, soprattutto per il costo dei biglietti.

Le polemiche sui prezzi dei biglietti

I ticket standard erano disponibili a partire da circa 48 euro, con prezzi che superavano i 100 euro in base al settore.

Per il Vip Pack il costo arrivava a 203,50 euro, mentre il Meet & Greet prevedeva ulteriori esborsi e non comprendeva il biglietto d’ingresso allo spettacolo.

Proprio il fatto di trasformare un momento personale come il matrimonio in un appuntamento a pagamento aveva alimentato diverse polemiche prima dell’evento.

Ma davanti alle telecamere, sul palco, le emozioni sembravano essere tutt’altro che costruite: le lacrime durante le promesse, l’emozione di Sofia nel pronunciare il sì e l’abbraccio dopo lo scambio degli anelli hanno segnato il momento più personale di una giornata concepita, allo stesso tempo, come una gigantesca festa.

Dieci anni insieme, ora il sì davanti al loro pubblico

Luì e Sofì hanno scelto così di condividere con il loro pubblico anche uno dei passaggi più importanti della loro vita privata.

Dopo dieci anni di carriera condivisa sul web, la coppia ha celebrato ufficialmente la propria unione davanti a migliaia di persone presenti e a oltre centomila spettatori collegati online.

Un matrimonio diventato inevitabilmente spettacolo, ma che ha avuto il suo momento più autentico proprio nelle promesse pronunciate uno davanti all’altra.

E in quel «sì» ripetuto da Sofia tra le lacrime c’è probabilmente l’immagine che più di tutte resterà della giornata dei Me contro Te.