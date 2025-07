Antonella Clerici, come ha reagito all’addio di Gigi D’Alessio a The Voice e i progetti tv per l’autunno

Antonella Clerici tornerà in autunno con É sempre mezzogiorno

Antonella Clerici: ‘Mi danno per scontata, ma io ci sono sempre‘

Tra una passeggiata sulla spiaggia e un pomeriggio immersa nei boschi della Normandia, Antonella Clerici ricarica le batterie in vista di una stagione televisiva 2025 che la vedrà protagonista assoluta del palinsesto Rai.

Intervistata da Chi, la conduttrice parla con sincerità di carriera, fatica e passione. «Sono abitudinaria, è vero. E se avessi voluto cambiare, lo avrei fatto vent’anni fa. Ma oggi la mia priorità è stare bene dove sono, facendo quello che amo».

Tutti i programmi che vedranno Clerici in prima linea in Rai

Il suo autunno si apre con tre impegni fissi:

È sempre mezzogiorno , lo show di cucina e intrattenimento che ha ormai fidelizzato il pubblico del daytime.

, lo show di cucina e intrattenimento che ha ormai fidelizzato il pubblico del daytime. The Voice in prima serata, dove tornerà come padrona di casa del talent musicale più amato di Rai 2.

in prima serata, dove tornerà come padrona di casa del talent musicale più amato di Rai 2. Jukebox – La notte delle hit, un progetto musicale speciale in due serate evento che strizza l’occhio al passato e al futuro della canzone italiana.

Una combinazione che conferma la sua versatilità: «Amo le cose semplici e rassicuranti – dice – ma anche quelle che mi stimolano a rimettermi in gioco».

The Voice 2025: addio a Gigi D’Alessio e la possibile sorpresa

Il colpo di scena arriva proprio da The Voice. Gigi D’Alessio non farà parte della giuria nella nuova stagione. Una notizia che ha turbato profondamente Antonella Clerici: «Ci sono rimasta malissimo. Lui per me era un punto fermo, una garanzia».

Il sostituto? Tutto porta a Nek. «Non so se sia già ufficiale, ma me lo auguro», racconta. «Ha una bella energia, è una persona vera. Lo conosco dai tempi di Ti lascio una canzone».

E poi, una rivelazione a metà: «Ci sarà anche una new entry molto forte, ma non posso anticipare nulla…».

Antonella Clerici e il “problema” di essere storica in Rai

Nonostante il successo e la presenza fissa nei palinsesti da decenni, la Clerici sente di essere considerata con una certa superficialità dai vertici Rai: «Sono come la moglie da cui si torna sempre. E questo a volte è un problema. Quando sei parte di un’azienda per tanto tempo, finisci per essere data per scontata».

Parole che fanno riflettere, ma che non nascondono amarezza: «Il mio lavoro mi gratifica ancora. Se non mi emozionassi, mi fermerei».

Tra boschi e cavalli: la nuova vita in Normandia

Quando non è in onda, Antonella vive immersa nella natura. «Il mio rifugio è in Normandia, dove tutto è più lento e silenzioso. Passeggio, cucino, leggo. Vivo con mia figlia Maelle e due cavalli, la mia seconda famiglia».

Un equilibrio tra vita privata e impegni pubblici che la mantiene lucida e determinata. «Questo è il mio modo per non bruciarmi. La tv oggi è stressante. Ma finché ci sarò, voglio farla con gioia».