Auguri di buon Natale e felice anno nuovo: frasi originali e immagini da condividere sui social

La notte tra il 24 e il 25 dicembre partiranno milioni di messaggi di auguri tra WhatsApp e Messenger ed altre chat per augurare Buon Natale alle persone care e rendere speciale la Santa notte in cui si celebra Nostro Signore Gesù. Di seguito 10 frasi originali per sorprendere genitori, parenti ed amici e dieci immagini da condividere sui social network.

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo: 10 frasi da condividere

Senza di te il Natale non potrebbe esistere in questa famiglia. Grazie di tutto mamma e Buon Natale!

Non voli e non hai la super forza, ma ci sei sempre nel momento del bisogno. Sei il mio supereroe preferito! Buon Natale papà

Il Natale è sempre emozionante, ma grazie a te è come se lo fosse tutti i giorni.

Con la crisi su qualcosa si deve risparmiare…Tranquillo ho scelto di risparmiare sugli auguri: buon Natale, buon anno e… Buona Pasqua!

A Natale siamo tutti più buoni ma se continuate a mandarmi messaggi ‘a te in famiglia’ mi fate pensare che sia lunedì e vi ci mando di brutto. Ah, dimenticavo: auguri a te e in famiglia.

Chi mangia lenticchie a Capodanno conta quattrini per tutto l’anno.

Il primo dell’anno: giorno straziante quando non si ha famiglia, odioso quando la si ha (Alfred Capus).

Ti auguro di avere ogni giorno un nuovo giorno e di incontrare in ogni giornata una nuova speranza.

Il buon anno ve l’ho dato e non dite che ho gufato. Chi vuol esser lieto sia, buon 2020 e così sia.

Buon Natale e Capodanno: 10 immagini da inoltrare via social