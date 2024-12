Auguri Natale, frasi e immagini da inviare alla persona amata via WhatsApp

Non un semplice “a te e famiglia” ma un augurio di Natale speciale nel segno del romanticismo e dell’originalità. C’è chi riuscirà ad abbracciarsi ma anche chi, in tempi di pandemia, dovrà limitarsi a guardarsi negli occhi in videochiamata. La notte tra il 24 e il 25 dicembre partiranno milioni di messaggi di auguri tra WhatsApp e Messenger ed altre chat per augurare Buon Natale alla persona amata. Di seguito 10 frasi originali per sorprendere fidanzato/a e dieci immagini da condividere sui social network.

Un bacio sotto l’albero, un bacio sotto il vischio… un milione di baci per la vita.

Il tuo sorriso è la mia stella cometa. Il tuo sguardo è la porta del mio mondo incantato. Le tue piccole mani racchiudono tutta la forza della Vita. Buon Natale amore

Non potrei più immaginare una Natale senza di te amore mio, perché solo tu, riesci a renderlo davvero magico ed emozionante! Tanti Auguri!

Sei la stella cometa che illumina questa magica e santa notte che annuncia la nascita di Nostro Signore. Che benedica il nostro amore e renda ogni giorno migliore. Buon Natale Amore

A Babbo Natale non ho chiesto nulla perché ho già il tuo amore che riempe il mio cuore e mi rende migliore. Buon Natale amore mio.

Il mio unico desiderio in questa notte incantata e baciarti con passione per augurarti Buon Natale con tutto il mio cuore.

A Natale il posto più bello dove stare è dentro il tuo cuore.

Ogni Natale, trascorso insieme a te, ha qualcosa di magico, perché tu sei sempre il mio regalo più bello! Buon natale tesoro.

Se durante queste feste vedrai un uomo vestito di rosso che scende silenzioso per il tuo camino e ti mette in un sacco, niente panico, quest’anno ho chiesto che il mio dono sia tu!

Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento. Il Babbo scende dal camino e ti lascia un regalino. Guarda bene: è speciale ed è il mio augurio di Buon Natale!