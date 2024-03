Isola dei Famosi, inviata e cast: contattata madre di gieffina, risposta e scontro con Daniela Martani

Staffetta di reality sulla rete ammiraglia di Mediaset così come accade da qualche anno a questa parte. Prende il via lunedì 8 aprile un’edizione de L’Isola dei Famosi, in prima serata su Canale 5, all’insegna delle novità.

Una cosa è certa: lei sa perfettamente cosa portare sull’#Isola… in barba a tutti i nostri naufraghi 🏝️



Elenoire Casalegno ci racconterà tutte le vicende, le novità, le storie… sarà lei la nostra inviata, direttamente dalle spiagge dell’Honduras 🤩 pic.twitter.com/06bxLv02T6 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 21, 2024

Isola dei Famosi: Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti, Elenoire Casalegno inviata

Dopo tre edizioni condotte da Ilary Blasi la conduzione da quest’anno sarà affidata a Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica.

I nomi dei naufraghi non sono stati ufficializzati ma, secondo indiscrezioni, dovrebbero sbarcare su L’Isola dei Famosi Marina Suma, Joe Bastianich, Alan Friedman, Samuel Peron, Artur Dainese, Francesco Benigno, Selen, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Pietro Fanelli di Summer Job.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Marcella Bonificio, madre di Greta Rossetti, che ha confermato di aver confermato il contatto con la produzione ma che ha subito chiarito di non poter partire per l’Honduras. “Mi vogliono, ma adesso non posso partire perché non ce la faccio delle cose da sbrigare”. Tra l’altro la mamma della gieffina in queste ore è finita nel mirino dell’ex naufraga Daniela Martani.

Greta Rossetti con la madre, Marcella Bonifacio

Marcella Bonifacio: ‘Mi vogliono ma non ce la faccio’, la madre di Greta Rossetti litiga con Daniela Martani

“Io se fossi la figlia io sarei molto imbarazzata di avere una madre così. Ha detto che preferisce la figlia minore a Greta, perché si è messa con Sergio. Forse perché non ha abbastanza soldi e notorietà? Veramente una donna pessima.” – ha riferito durante un confronto a 361 Lounge con Marcella Bonifacio che ha replicato che non ha bisogno di soldi ed ha tirato in ballo le posizioni no vax di Daniela Martani. L’Isola dei Famosi sarà visibile anche su Mediaset Infinity.