Il cocker spaniel Ricky lanciato dal 6° piano di un attico di Roma dai rapinatori

Orrore e incredulità a Roma per l’atroce morte di un cocker spaniel inglese di 10 anni. Il cane è stato ucciso dai rapinatori che erano entrati in un’abitazione del quartiere Monteverde Vecchio Quando sono entrati nell’abitazione è scattato l’allarme ed hanno deciso di rivedere i propri piani prendendo di mira l’animale che si trovava sul terrazzo.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi volevano portare via Ricky, il nome che i padroni avevano dato al cocker, per chiedere il riscatto ma dopo poco si sono resi conto che era troppo pesante per scenderlo giù. I rapinatori hanno preso di peso lo sfortunato cane e l’hanno lanciato dal sesto piano dell’attico di via Sprovieri. Per Ricky non c’è stato nulla da fare. Il veterinario non ha potuto far altro che accertare il decesso “per trauma polmonare da impatto”.

L’episodio, come riferito da Repubblica, si è verificato la mattina di venerdì 20 settembre a Monteverde vecchio. Il padrone del cocker era uscito con la figlia e la madre per fare una commissione e sarebbe rientrato in poco tempo. I ladri hanno cercato di entrare nell’appartamento dal terrazzo dove poi hanno incrociato il cocker spaniel. Sembra che non sia il primo caso che i malviventi cerchino di portare via gli amici a quattro zampe ai padroni quando non riescono a portare via niente dalle abitazioni.