Travolto sull’A2 mentre era fermo con l’auto in panne: muore 25enne di Montecorvino Rovella

É un giovane di 25 anni della provincia di Salerno la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 6:20 di domenica 22 dicembre in carreggiata Sud dell‘autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano.

Il violento impatto tra Pontecagnano e Montecorvino: Antonio è morto sul colpo, ferita coppia di San Gregorio Magno

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne Antonio D’Arcangelo, originario di Montecorvino Rovella, si trovava a bordo di una Smart in panne, ferma a margine della carreggiata dopo aver impattato sul guard rail, quando il suo veicolo è stato violentemente travolto da una BMW sopraggiunta a velocità sostenuta. Nella vettura tamponata c’era una ragazza che non ha riportato gravi conseguenze. Il ragazzo è morto sul colpo. Prima

Le due persone che erano nell’altra vettura coinvolta nell’incidente, una coppia di San Gregorio Magno, sono rimaste lievemente ferite. Al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ci sono gli agenti della polizia stradale. Nel frattempo, Anas comunica che il traffico è tornato nuovamente regolare in quel tratto di autostrada. Dolore e incredulità a Montecorvino Rovella per la prematura scomparsa del giovane concittadino.

Il sindaco di Montecorvino Rovella ricorda Antonio D’Arcangelo

“La nostra comunità piange la prematura scomparsa di Antonio D’Arcangelo, nostro caro concittadino, vittima di un tragico incidente stradale. In momenti come questi, le parole sembrano insufficienti per esprimere il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia in tutti noi. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere la più sentita vicinanza alle famiglie D’Arcangelo-Montella, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo” – il cordoglio del sindaco Alessandro Chiola.