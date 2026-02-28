Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani

L'esplosione a Palm Jumeirah

‘Ho sentito le esplosioni, siamo terrorizzati’

“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”. È una delle testimonianze raccolte tra i residenti italiani negli Emirati Arabi Uniti, dove nelle ultime ore si respira tensione dopo l’attacco iraniano contro obiettivi statunitensi nel Golfo.

Secondo quanto riferito dalla tv di Stato iraniana, i Pasdaran avrebbero lanciato una nuova ondata di missili contro basi americane nella regione, in risposta all’operazione militare avviata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, definita da Washington e Tel Aviv “preventiva”.

Esplosioni a Dubai Marina

A Dubai, meta di migliaia di lavoratori italiani e di numerosi turisti, diversi residenti parlano di esplosioni udite nella zona di Dubai Marina e Palm Jumeirah.

“Abbiamo sentito nitidamente un’esplosione. Probabilmente un missile intercettato dalle difese”, racconta un’italiana che vive nell’area. Altri riferiscono di aver visto scie luminose nel cielo.

Le autorità locali invitano alla calma e a seguire esclusivamente i canali ufficiali, evitando la diffusione di video non verificati. L’influencer marchigiana Federica Silenzi ha condiviso alcune Stories.

“Girano tantissime fake news come i supermercati svaligiati. É vero che in cielo ci sono missili che vengono intercettati, abbattuti. A parte qualche boato, c’è un pezzo di missile che è caduto sulla palma che ha provocato un piccolo incendio. Lo Stato sostiene che la situazione è sotto controllo”. Subito dopo ha pubblicato la foto di un missile abbattuto nei cieli di Dubai. “Si sono frammentati dopo essere stati abbattuti”.

Incendio a Palm Jumeirah

Particolarmente virali sui social le immagini di un incendio nei pressi del Fairmont The Palm, struttura a cinque stelle situata nella zona di Palm Jumeirah.

Le autorità di Dubai hanno confermato che un edificio nell’area è stato interessato da un incendio e che le squadre della Dubai Civil Defence sono intervenute immediatamente. Il rogo sarebbe ora sotto controllo.

Quattro persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale. Non è ancora chiaro se l’hotel sia stato colpito direttamente o se l’incendio sia stato provocato da detriti di un missile intercettato dai sistemi di difesa emiratini. Né l’hotel né funzionari governativi hanno confermato danni strutturali diretti causati da un impatto.

Stop ai voli e italiani bloccati

Nel frattempo, diversi voli risultano sospesi o cancellati per motivi di sicurezza. Molti turisti italiani restano in attesa di aggiornamenti negli aeroporti della città. Le autorità degli hanno attivato i soccorsi e, in via precauzionale, disposto la sospensione dei voli presso l’aeroporto di Dubai.

Le autorità degli Emirati assicurano che le scorte di beni essenziali sono garantite e ribadiscono che la sicurezza di residenti e visitatori resta la priorità assoluta.

La situazione rimane fluida, con segnalazioni di nuove esplosioni e intercettazioni nei cieli della città simbolo del lusso e delle opportunità nel Golfo.