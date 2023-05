Schianto mortale sull’A30, il tragico destino dei fidanzatini Jemila e Rosario, operato bimbo di 8 anni

Lacrime e dolore per due giovani vite spezzate sull’asfalto, preghiere e speranza per chi sta lottando tra la vita e la morte. San Valentino Torio piange la scomparsa di Jemila Boulila, 14 anni, e del fidanzato, il sedicenne Rosario Langella, nato a Nocera Inferiore ma residente a Pagani.

Il sedicenne Rosario Langella è deceduto nella notte al Ruggi di Salerno, Jemila era morta sul colpo

L’adolescente è deceduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 maggio all’ospedale Ruggi di Salerno dove era stato trasportato d’urgenza dopo il ricovero al Fucito di Mercato San Severino. I due giovani erano rimasti coinvolti con la famiglia della 14enne in un terribile incidente stradale sull’autostrada A30 Caserta–Salerno all’altezza del comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Jemila è morta sul colpo mentre il 16enne era arrivato in ospedale in condizioni gravissime.

Restano ricoverati in gravi condizioni la madre e il fratellino della 14enne Jemila Boulila. Giusy Ruocco Sorrentino, 41 anni, che era alla guida, è stata trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli, e il fratellino di 8 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni. Il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico di urgenza. il padre, Hedi Boulila, di origine tunisina, non ha riportato ferite gravi.

Il violento impatto sul guardrail a Mercato San Severino, gravi madre e fratellino: dolore a S. Valentino e Pagani

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell‘incidente, l’auto guidata dalla donna, una Toyota Yaris, ha impattato contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi. “Un’immensa tragedia ha colpito le nostre comunità.

“Siamo distrutti nel dolore per queste giovani perdite e ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte” – ha riferito il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Caserta Nord per i rilievi del caso. Il 16enne Rosario Langella frequentava l‘Istituto Fermi di Sarno