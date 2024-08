Melito piange il 12enne Pasquale Montagnaro, tre volte in arresto cardiaco dopo malore a Ischitella

Melito in lutto per l’improvvisa scomparsa di Pasquale Montagnaro, ricoverato dal 15 agosto all’ospedale Santobono di Napoli. Il peggio sembrava essere passato quando il 12enne era stato rianimato dopo aver accusato un malore in acqua in un lido in località Ischitella, a Castel Volturno il giorno di Ferragosto intorno alle 13:30.

Pasquale Montagnaro si è sentito male mentre faceva il bagno a Ischitella

Era stato portato a riva in arresto cardiaco e sul posto i sanitari del 118 gli hanno praticato un massaggio prima di trasportarlo in ambulanza alla vicina Clinica Pineta Grande. Durante il tragitto il cuore del piccolo si è fermato altre due volte, e così i sanitari gli hanno praticato un nuovo massaggio, decisivo per salvargli la vita. Pasquale Montagnaro è stato poi portato all’ospedale Santobono di Napoli in gravi condizioni. Nel giro di poche ore si è passati dalla speranza al dramma.

Il 12enne è stato rianimato in spiaggia poi è andato due volte in arresto cardiaco: è deceduto al Santobono di Napoli

Nelle scorse ore il cuore del 12enne di Melito ha cessato di battere lasciando senza fiato i genitori ed un’intera comunità che in queste delicate ore si era stretta alla famiglia. Tanti i messaggi condivisi sui social per ricordare il ragazzino. “Abbiamo sperato fino all’ultimo in un miracolo ma purtroppo non è andata così. Riposa in pace piccolo angelo” – scrive l’associazione Trasparenza per Melito.