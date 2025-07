Uomini e Donne, Armando Incarnato attacca Cristina Tenuta: ‘Fingevi, fuori avevi la fidanzata’, la replica

Cristina Tenuta e Armando Incarnato

L’attacco social di Armando Incarnato a Cristina Tenuta

Sebbene lontano dagli studi di Uomini e Donne, Armando Incarnato continua a far parlare di sé. L’ex cavaliere del trono over ha lanciato un feroce attacco sui social contro Cristina Tenuta, ex dama del programma. Il messaggio, pubblicato in una Instagram story, non fa mai il nome della destinataria, ma i riferimenti sono inequivocabili.

“C’è da mettersi le mani nei capelli. Ma ancora?“, ha scritto Incarnato dopo essersi fotografato in auto, per poi affondare con l’insinuazione che ha scatenato la polemica:

“Ma vogliamo un po’ dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini, avevi la fidanzata fuori? Sì, tesoro, la fidanzata! Fammi stare tranquillo”.

Un’accusa passivo-aggressiva che tocca il delicato ambito della sfera sessuale e che ha fatto molto discutere. Incarnato ha già avuto, in passato, numerosi scontri nel programma condotto da Maria De Filippi, spesso accusato di eccessiva irruenza nei confronti delle dame.

La replica di Cristina Tenuta: “Squallido fare outing. Rispetto la redazione, non ho mai preso in giro nessuno”

A differenza di quanto inizialmente ipotizzato, Cristina Tenuta ha scelto di rispondere pubblicamente, e lo ha fatto con fermezza. L’ex dama ha replicato punto per punto alle accuse di Incarnato, definendole squallide e gravi.

“Sembra stesse parlando del quarto segreto di Fatima, ma più che segreto, a me sembra un arrampicarsi sugli specchi”, ha detto Cristina in una sua dichiarazione social.

Poi ha messo in chiaro due aspetti fondamentali:

Il rispetto verso la redazione di Uomini e Donne:

“Il fatto che sia stata accusata di non essere stata seria all’interno del programma mi ferisce. Io rispetto molto le persone che ci lavorano: mi hanno aiutato, supportato e sopportato. Sono una grande famiglia”.

La questione dell’orientamento sessuale:

“Si è denigrato l’amore nel sottolineare la parola ‘fidanzata’. Ma secondo voi l’amore ha genere? Ha colore? Ha età? No. Trovo squallido questo modo di fare outing”.

Cristina ha poi ribaltato l’accusa, insinuando che proprio Incarnato non sarebbe stato del tutto sincero durante la sua partecipazione al programma:

“Se vogliamo parlare di disonestà all’interno del programma, parliamo di te. Della tua fidanzata durante il programma. Lei mi ha scritto. Dai, su, fai il bravo. Non mi fai parlare, non c’è proprio voglia”.

L’ennesima polemica tra ex protagonisti di Uomini e Donne

Questa vicenda si inserisce in una lunga lista di frecciatine e attacchi incrociati tra ex partecipanti del programma. I social sono diventati una sorta di ring parallelo dove continuano dinamiche nate in studio. Armando Incarnato, già noto per i suoi atteggiamenti polemici, sembra determinato a mantenere viva la sua presenza mediatica anche fuori dal format televisivo.

Cristina, al contrario, ha scelto la linea della difesa e del rispetto, mettendo l’accento sull’importanza dell’amore come sentimento che va oltre ogni etichetta e sulla professionalità delle persone che lavorano al programma.