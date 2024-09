‘Annusava la mia biancheria intima’, la scoperta di una mamma durante la vacanza a Benidorm: licenziato receptionist

Una vacanza da sogno a Benidorm, in Spagna, rovinata da un dipendente dell’hotel dove alloggiava con un particolare vizietto: annusare la biancheria intima.

Rara Armstrong ha raccontato di essere stata importunata dal dipendente dell’hotel fin dal check in

La modella e content creator per adulti Rara Armstrong ha trascorso i giorni di relax con il figlio di 11 anni all’Hotel Ambassador Playa. Il receptionist ha visionato la prenotazione al check-in che la donna aveva effettuato attraverso il sito di viaggi LoveHolidays ed ha recuperato i suoi dati personali. La 39enne britannica, star su OnlyFans, è stata avvicinata dall’uomo che prima le ha chiesto il numero di telefono e poi l’ha invitata a prendere un caffè con lui. Per provare a convincerla il dipendente dell’hotel ha riferito che poteva portare anche il figlio. “Gli ho detto che ero fidanzata affinché mi lasciasse stare. Era insistente e mi metteva a disagio”.

Rara Armstrong durante la vacanza in Spagna

Quando l’uomo ha scoperto che aveva un account su OnlyFans le ha iniziato a scrivere anche lì. “Gli ho chiesto dove mi avesse visto e lui ha risposto che mi aveva incontrato nell’hotel dove lavora. Aveva iniziato a cercarmi anche online”. Per non rovinarsi il primo giorno di vacanza Rara Armstrong chiese all’uomo di lasciarla in pace senza presentare reclamo all’hotel. L’ultimo giorno del loro soggiorno di cinque giorni, ha raccontato, l’impiegato dell’hotel è entrato nella loro stanza mentre erano fuori e ha lasciato una bottiglia di Prosecco come segno di scuse.

Il receptionist si è iscritto anche al canale OnlyFans della modella britannica in vacanza con il figlio

La donna ha così decise di piazzare l’iPad del figlio verso la porta in modo da registrare cosa accadesse in stanza quando usciva. Solo 15 minuti dopo ha assistito ad una scena che mai avrebbe immaginato. Dopo essere entrato nella stanza di Rara Armstrong il dipendente dell’hotel ha iniziato a frugare nella borsa della biancheria sporca, tirando fuori il suo perizoma, annusandolo e infilandolo nella tasca posteriore dei pantaloni.

“Li ha annusati un paio di volte ed ha continuato a curiosare. Prima di andare via li ha annusati di nuovo prima di infilarli nella tasca posteriore. Mi ha lasciato una sensazione orribile, mi sono sentita violata. Ho pensato che sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave se fossi stata da sola in stanza”.

Il dipendente dell’hotel con l’indumento intimo della donna

La trovata per registrare cosa faceva l’uomo quando lei non era in stanza

LoveHolidays si è scusata con la modella britannica e ha dichiarato che il dipendente è stato licenziato la mattina successiva alla segnalazione dell’episodio. La 39enne ha riferito di non aver avuto il tempo di contattare la polizia poiché era successo l’ultimo giorno e aveva un volo da prendere per tornare a casa. “L’hotel sostiene che io ho rifiutato di chiamare la polizia ma è una bugia totale. Mi hanno anche chiesto di non mostrare il video”.