Bonnie Blue, la star di OnlyFans fa discutere: ‘120 ragazzi in 3 settimane’, poi svela il guadagno record

La star di OnlyFans Bonnie Blue ha raccontato di aver guadagnato 250.000 euro in appena tre settimane con una performance che ha sollevato discussioni sul web per la spregiudicatezza della ragazza che già in passato era assurta alla ribalta per la sua audacia.

La 24enne britannica si è trasferita in Australia, nella Gold Coast, dove si sta dedicando a pieno regime alla sua attività di content creator per adulti. Bonnie Blue durante le ‘vacanze di primavera’ si è recata Cancun, in Messico, con la collega Leilani May. Nei 21 giorni trascorsi nel Paese centroamericano si è registrato un via vai di ragazzi di studenti americani. Una maratona all’insegna dei rapporti intimi che ha visto la star di OnlyFans andare a letto con 120 ragazzi. Performance che sono state riprese e condivise sulla piattaforma a pagamento.

Bonnie Blue ha raccontato che ricevevano ogni giorni centinaia di messaggi di giovani desiderosi di vivere emozioni forti durante le vacanze e che in numerose occasioni si sono formate lunghissime file davanti all’albergo. In una circostanza avrebbe incontrato 22 ragazzi contemporaneamente. La ragazza di Nottingham inizialmente prevedeva di guadagnare almeno 200.000 euro dal viaggio. “Alla fine sono andata oltre le aspettative incassando 250.000 euro. Volevo offrire a tutti un’esperienza indimenticabile e l’opportunità di conoscermi meglio”.

Non sono mancate le critiche nei confronti della content creator che ha chiarito che i ragazzi che hanno preso parte alle riprese hanno dato “un adeguato e consapevole consenso” – ha aggiunto sottolineando che grazie alla sua performance molte donne hanno potuto godersi la vacanza senza essere importunate dai focosi giovani in cerca di avventura. Bonnie Blue ha già anticipato che è pronta a ripetere l’esperimento per quello che potrebbe diventare un tour a tappe.